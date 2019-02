Kinderhilfe Bethlehem ist ihr jüngstes Kind

Seckach.Kinder spielen eine zentrale Rolle im Leben von Jutta Biermayer. Ihr jüngstes Engagement gilt daher Kindern und Familien im Heiligen Land. Seit 2016 vertritt die Seckacherin den Diözesanverband Freiburg der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) im Vorstand der Kinderhilfe Bethlehem (KHB), die im Deutschen Caritasverband angesiedelt ist und zu einem internationalen christlichen Hilfswerk mit Sitz in der Schweiz zählt.

Das Hauptaugenmerk gilt dem Unterhalt des Caritas Baby Hospitals in Bethlehem. Dieses wird seit den Anfängen vom kfd-Diözesanverband begleitet, seit 1976 gehört dieser dem Trägerverein KHB an. „Rund 50 000 Kinder werden jährlich ambulant und stationär in dem Hospital behandelt“, berichtet Jutta Biermayer. „Im Winter kommen viele mit schweren Atemwegserkrankungen, im Sommer müssen vornehmlich Magen-Darm-Erkrankungen behandelt werden“, fügt sie hinzu.

Aus kleinen Anfängen heraus wurde das Caritas Baby Hospital 1952 durch Pater Ernst Schnydrig gegründet. Er wollte damit die Not und das Elend in den palästinensischen Flüchtlingslagern lindern und jedem Kind - egal welcher Herkunft, religiöser und ethnischer Zugehörigkeit - eine Behandlungs- und Pflegemöglichkeit bieten. Das ist bis heute so geblieben. Mit dem Unterschied, dass die Patienten heute in ein gut ausgestattetes und mit hoher Patientensicherheit versehenes Krankenhaus kommen können. Mit 230 Mitarbeitern ist das Caritas Baby Hospital nach der Universität der zweitgrößte Arbeitgeber in Bethlehem.

Neben der medizinischen Behandlung werden Mütter zudem in einer speziellen Schule in Babypflege und Gesundheitsvorsorge unterrichtet. Sozialarbeiter begleiten die Familien in Gesundheitsfragen und in einem Bildungszentrum werden Interessierte in medizinischen Berufen gelehrt.

Aktuell wird im Caritas Baby Hospital umgebaut. Im Bereich der Patientenaufnahme wird ein Raum mit vier Beobachtungsbetten eingerichtet, wo Kinder 23 Stunden überwacht werden, bevor entschieden wird, ab sie stationär aufgenommen oder anderweitig verlegt werden müssen. Aufgrund frei werdender Kapazitäten sollen Palliativzimmer entstehen.

Jutta Biermayer selbst ist Mutter von vier erwachsenen Kindern. Es ist kein Zufall, dass sie auch beruflich mit Kindern zu tun hat. „Kinder und die Medizin haben mich immer interessiert“, erklärt die gelernte Kinderkrankenschwester, die auf der gynäkologischen und geburtshilflichen Abteilung der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach Neugeborene und Mütter betreut.

„Mitglied im Vorstand der KHB zu sein, ist ein aufwendiges Ehrenamt“, gesteht die gebürtige Meckesheimerin. In Zusammenhang mit dem Studium ihres ältesten Sohnes Lukas, der letztes Jahr zum Priester geweiht wurde, lernte sie die Präsidentin des KHB kennen. Diese sah in Jutta Biermayer eine kompetente kfd-Frau für den Vorstand.

Die Seckacherin musste sich um die Stelle erst bewerben, so wie man es bei der Jobsuche auch tut. Sie empfindet es als eine „tolle Herausforderung“, in einem europäischen Kinderhilfswerk mitarbeiten und sich in Palästina engagieren zu können. Denn neben der Schweiz und Deutschland sind auch Italien, Österreich und Großbritannien in der Kinderhilfe Bethlehem vertreten.

2017 ist Biermayer ins Heilige Land geflogen, um sich vom Caritas Baby Hospital ein Bild zu verschaffen. Besonders beeindruckt hat sie der von einer Sozialarbeiterin organisierte Besuch einer Beduinenfamilie, wo sie nach deren Baby und der jungen Mutter geschaut hat.

Neben ihrer KHB-Vorstandstätigkeit ist Jutta Biermayer zugleich „Botschafterin“ für die Klinik in Betlehem.

In der hiesigen Region und im Raum Heidelberg will sie das Haus näher vorstellen und zu dessen Finanzierung Spenden sammeln. Der kfd-Diözesanverband Freiburg steuert allein jedes Jahr 100 000 Euro für dessen Betrieb bei.

Durch ihre neue Aufgabe ist die 54-Jährige häufig unterwegs, beispielsweise fünf Mal jährlich zu den KHB-Sitzungen in Basel oder Video-Konferenzen in Freiburg mit dem Kinder-Hospital. Alle zwei Jahre sind Treffen in Bethlehem terminiert.

Seit sie mit der – bis heute politisch spannungsgeladenen – Region stärker verbunden ist, liest sie Zeitungsberichte aus dem Nahen Osten viel intensiver, wie sie sagt. Allerdings können sie Grenzmauern und Checkpoints nicht von ihrem Ehrenamt abhalten.

Brenzlige Situationen hat sie bisher noch nicht mitbekommen. „Die Menschen in Palästina habe ich als ausgesprochen gastfreundlich und hilfsbereit erlebt“, betont Jutta Biermayer.

