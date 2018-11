„Kirche soll in der Spur Jesu bleiben“

Weihbischof Michael Gerber weihte fünf Männer im Freiburger Münster zu Ständigen Diakonen. Einer von ihnen ist Matthias Nasellu aus Seckach.

Seckach/Freiburg. Weihbischof Dr. Michael Gerber hat am Sonntag fünf Männer zu Ständigen Diakonen geweiht. Jürgen Boulanger (Waghäusel), Tobias Eckert (Pforzheim), Matthias Nasellu (Seckach), Stephan Rist (Pforzheim) und Andreas Wolf (Mosbach) sind Männer mit Zivilberuf, die ab sofort unter anderem auch Hochzeiten, Beerdigungen oder Taufen vorstehen können.

Weihbischof Dr. Michael Gerber fragte im Weihegottesdienst: „Warum waren die Menschen damals so berührt von Jesus?“ Er ergänzte: „Sicherlich war das die Art und Weise, wie Jesus von Gott und vom Menschen gesprochen hat. Aber es war vor allem auch die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen gesprochen hat, die Art und Weise, wie er mit denen, die im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße gelandet waren, ‚auf Augenhöhe’ umgegangen ist.“ Der Weihbischof betonte, dieses Handeln Jesu bleibe für die Kirche zu allen Zeiten der Maßstab. „Sie als Diakone sind Anwälte dafür, dass die Kirche in dieser Spur bleibt oder – angesichts all dessen, was wir derzeit erleben – wieder in diese Spur findet“, sagte Gerber im Freiburger Münster.

Er schilderte die Begegnungen Jesu mit den Menschen auf Augenhöhe: „Menschen erfuhren sich als mit ihren Grenzen konfrontiert, ihrer Behinderung, ihrer sozialen Ausgrenzung und ihrer Lebensgeschichte. Zugleich haben Menschen mit Jesus die Erfahrung gemacht, dass da nochmal eine neue Wirklichkeit durchscheint und durchbricht, ihnen eine Kraft zuwächst, ihren Weg zu gehen.“

Solche Erfahrungen seien für die Menschen heute nicht direkt erlebbar, doch viele sehnten sich danach. „Was bedeutet das für den Dienst der Kirche und den Dienst der Diakone? Diese Sehnsucht aushalten – Menschen bei ihrer Frage nach dem ‚Warum’ beistehen, nicht vorschnell Lösungen und Erklärungen anbieten, die letztlich zu kurz greifen und der Erfahrung der Menschen nicht gerecht werden. Aber wachsam und sensibel sein, wo sich dann doch – vielleicht überraschend – eine neue Wirklichkeit zeigt.“

Der Weihegottesdienst bildet den Abschluss einer mehrjährigen Ausbildung und ist zugleich der Auftakt zum Dienst des Ständigen Diakons. Mit der Weihe wird der Kandidat endgültig und ständig in den Dienst Jesu Christi und der Kirche genommen.

Ständige Diakone sind Christen, die im Glauben und in der Kirche verwurzelt und gleichzeitig in ihrem beruflichen, gesellschaftlichen und familiären Verantwortungsbereich anerkannt sind. Sie sind zusammen mit anderen Christen in bestimmten Themenbereichen engagiert. Im Erzbistum Freiburg ist dies seit 1970 möglich.

