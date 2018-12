Klangvolle Einstimmung auf Weihnachten

Einen klangvollen Einblick in die Welt der konzertanten Blasmusik servierten die Musiker des Musikvereins Seckach auch in diesem Jahr wieder im Rahmen ihres Weihnachtskonzerts.

Seckach. Unter der Stabführung von Stephan Kraus für das Jugendblasorchester SOS und Martin Heß für die Stammkapelle dokumentierten die Mitwirkenden beim Weihnachtskonzert in Seckach ihr hohes musikalisches Klang- und Harmonievermögen, das dem Verein durch seine zahlreichen Auftritte sowohl regional, als auch im überregionalen Bereich Achtung und Anerkennung einbrachte.

Thomas Ludwig stellte Stücke vor

Als aktiver Musiker und langjähriges Mitglied im Musikverein war es für Bürgermeister Thomas Ludwig ein Leichtes, die Inhalte der Musikstücke von Itaru Sakai über Klaus Doldinger bis hin zu Andrew Lloyd Webber und Ennio Morricone dem begeisterten Publikum informativ und kurzweilig näher zu bringen. Hatte in den vergangenen Jahren stets der Dirigent das musikalische Programm zusammengestellt, lag in diesem Jahr die Programmgestaltung in der Verantwortung der Musiker.

Breitgefächertes Repertoire

Entsprechend breitgefächert kamen so Vorschläge in den Rubriken „Ouvertüre“, „Filmmusik“ oder „Marsch“ in die nähere Auswahl, aus denen dann das Programm für das Weihnachtskonzert resultierte. Den Anfang machte eine moderne Originalkomposition für Blasorchester unter der in Japan bekannten Bezeichnung „Omisoka“ als Fest zum Jahreswechsel des in Osaka geborenen Komponisten Itaru Sakai.

International weiter ging es mit dem Marsch „Mars de Medici“ des holländischen „Marschkönigs“ Johan Wichers aus dem Jahr 1938, ehe der Siegertitel aus der Rubrik Oper, Operette, Konzertwalzer „Dichter – Bauer – und Dirigent“ als Komponistenscherz von Hermann Schroer die verschiedensten Melodien zu einem homogenen Ganzen die Zuhörer zu belohnendem, lachendem und begeistertem Applaus veranlasste.

Nach der verdienten Pause, in der Vorsitzender Hermann Schmitt für seine 25-jährige Vorstandstätigkeit geehrt wurde, wurde das Weihnachtskonzert musikalisch prachtvoll mit weiteren Siegertiteln aus 47 Jahre Weihnachtskonzert des Musikvereins Seckach fortgesetzt.

„Das Boot“ Auswahlsieger

Aus der Rubrik Filmmusik hieß der eindeutige Auswahlsieger „Das Boot“ als musikalische Untermalung des gleichnamigen Romans von Lothar-Günther Buchheim aus dem Jahre 1981, als Kinofilm im Jahr 2007. Klaus Doldinger verstand es dabei, seiner Komposition „Auslaufen, Auftauchen und Erinnerung“, ganz im Gegensatz zur Geschichte, ein glückliches musikalisches Ende zu bereiten.

Bürgermeister Thomas Ludwig: „Mit Heimkehr endet die Odyssee des U-Bootes in einem überschwänglichen und alle Register ziehenden Schluss. Typisch Spielfilm eben.“

Nicht minder eindrucksvoll gestalteten sich die anschließenden Stücke „La Storia“ von Jacob de Haan und „Moment for Morricone“ des Komponisten Ennio Morricone. Über 16 Millionen Menschen seit der deutschen Uraufführung 1988 besuchten die eigens hierfür erbaute Starlighthalle in Bochum und erlebten dabei den Traum eines kleinen Kindes über lebendig gewordene Züge.

Daher wählten die Musiker des Musikvereins als krönenden Abschluss des Weihnachtskonzerts die weltbekannten Melodien aus dem Musical „Starlight Express“ von Andrew Lloyd Webber und sorgten so für einen genussvollen, musikalischen Leckerbissen als „Wegzehrung“ der restlos begeisterten und nicht mit Standing Ovations sparenden Konzertbesucher. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018