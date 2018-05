„Klinge“ stellte die Weichen für die Zukunft

Anzeige

Die neue Satzung sieht nun im Wesentlichen vor, dass der bisherige dreiköpfige, ehrenamtliche Vorstand durch einen hauptamtlichen, gewählten Vorstand besetzt wird. Der bisherige Beirat wird durch einen Aufsichtsrat ersetzt. Einleitend zur Tagesordnung nahm Pfarrer i.R. Geistlicher Rat Herbert Duffner Bezug zum Paragraph 3 der Satzung: „In seinem Wirken weiß sich der Verein dem Geiste des Evangeliums verpflichtet und der katholischen Kirche verbunden.“

Anschließend ging es Zug um Zug zu den zentralen Punkten der Tagesordnung. Der kleine, aber feine Verein benötigte dafür mindestens ein Drittel seiner Mitglieder. Zur Satzungsänderung brauchte es dann eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

Neue Satzung besprochen

Die neue Satzung wurde bereits im Dezember 2017, in der letzten Mitgliederversammlung, besprochen. Das Bischöfliche Ordinariat hat nach wenigen Änderungen ebenfalls grünes Licht gegeben. Somit konnte nach wenigen Nachfragen abgestimmt werden und der einstimmige Beschluss war gegeben.

Nun war die Mitgliederversammlung berechtigt, unmittelbar im Anschluss an die Beschlussfassung, die Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen.

Aufsichtsrat gewählt

In diesen wurden einstimmig gewählt: Pfarrer i.R. Werner Bier, Waldhausen, Bürgermeister a.D. Ekkehard Brand, Seckach, Dr. Johann Cassar, Seckach, M.sc. Alexander Gerstlauer, Mosbach, Bürgermeister Ludwig Thomas, Seckach, Direktor Martin Graser, Rosenberg, Karl-Heinz Kern, Walldürn, als Vertreter des Bischofs und Michael Spielmann, als Vertreter des DiCV Freiburg, SL a.D. Peter Schmackeit, Seckach, bleibt in seiner Funktion als Beauftragter für die Ehemaligen.

Als dritter wichtiger Tagesordnungspunkte folgte die persönliche Vorstellung des Kandidaten für den hauptamtlichen Vorstand. Der derzeitige Vorstand mit Dr. Cassar als Vorsitzendem und den beiden weiteren Vorständen Ekkehard Brand und Alexander Gerstlauer, konnten nach einem aufwendigen Findungsverfahren der Mitgliederversammlung mit Dr. Christoph Klotz einen geeigneten Kandidaten präsentieren. Dr. Klotz stammt aus Asbach im Neckar-Odenwald-Kreis. Er machte das Abitur 2001 an der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach und studierte bis 2004 an der dortigen Berufsakademie mit dem Abschluss als Diplom-Betriebswirt. Im Anschluss daran studierte er bis 2008 in Mannheim Wirtschaftspädagogik, BWL und Deutsch zum Diplom-Handelslehrer. Bis 2014 war er dann in der dortigen universitären Lehre beschäftigt. 2015 promovierte er und erhielt für seine Dissertation eine Auszeichnung der „Barbara-Hopf-Stiftung“.

Umfassende Erfahrung

Von 2015 bis heute ist er Geschäftsführer und Einrichtungsleiter des Waldorfschulvereins in Frankfurt und trägt dort die Verantwortung für über 1000 Schüler und 150 Mitarbeiter. Umfassende Erfahrungen in der Vereinsführung, in der strategischen Ausrichtung von Bildungseinrichtungen und in der Angebotsentwicklung kann er vorweisen. Ebenso verfügt er über Erfahrungen im Personalbereich, im Qualitätsmanagement und im Projektmanagement. Auch in der „Klinge“ kann er seine bisherigen Tätigkeiten in der strategischen Zukunftsentwicklung des Vereins gut einbringen. Seine Zukunft sieht er in einer christlich orientierten Einrichtung, die benachteiligte Kinder- und Jugendliche in den Mittelpunkt stellt.

Besonders wichtig ist ihm seine ideelle Bindung an die Vereinsziele der „Klinge“. Gerne will er seine bisherigen Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit dem Team die zukünftigen Geschicke innovativ gestalten. Seine persönliche Ausstrahlung und noch mehr überzeugte die Mitglieder und sie wählten Dr. Klotz einstimmig zum hauptamtlichen Vorstand mit Arbeitsbeginn am 1. Oktober.

Eine erste Vorstellung bei den Mitarbeitern wird am Klingefest Anfang Juni sein. Die offizielle Amtseinführung soll am 12. Oktober stattfinden. Mit einer gemeinsamen Kaffeerunde und dem obligatorischen Gruppenfoto endete die denkwürdige und zukunftsweisende Mitgliederversammlung des Kinder- und Jugenddorfs Klinge. Die bisherigen Leitungsfunktionen – Pädagogik, Georg Parstorfer und Verwaltung, Dieter Gronbach – bleiben erhalten, sollen jedoch funktional an die neue Struktur angepasst werden. Diesbezügliche Geschäftsordnungen werden noch erarbeitet.

