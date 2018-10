Kloster Lobenfeld als Ziel

Großeicholzheim/Rittersbach.Der Seniorenausflug der Evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach führte zu einem kirchengeschichtlich interessanten Ort im nördlichen Kraichgau.

Das Kloster Lobenfeld, malerisch gelegen zwischen Aglasterhausen und Heidelberg, zeugt von einer langen Klostergeschichte, die vom Augustiner-, Zisterzienser- und Benediktinerorden geprägt wurde. Heute ist die etwa 900 Jahre alte Klosterkirche Gottesdienstraum für die Evangelische Ortsgemeinde und Veranstaltungsraum für Kurse, Seminar und Konzerte des Geistlichen Zentrums Lobenfeld.

Nachdem die Seniorengruppe mit dem Bus ihr Ziel erreicht hatten, feierte sie eine kurze Andacht mit Pfarrer Stromberger in der Klosterkirche. Anschließend erläuterte Doris Ebert die Geschichte des Klosters und die Wandmalereien der Klosterkirche.

Mit vielen neuen Informationen im Gepäck bot danach ein kurzer Spaziergang in der warmen Herbstsonne durch den kleinen Klostergarten einen willkommenen Ausklang des Besuchs in Lobenfeld, bevor der Ausflug beim Abendessen im Gasthaus „Zum durstigen Geißbock“ in Kälbertshausen seinen Abschluss fand.

