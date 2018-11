Konfirmanden backen „Brot für die Welt“

Großeicholzheim.Schon im „Vater unser“ bitten alles Gläubigen „Unser tägliches Brot gib uns heute“ und seit einigen Jahren setzen „Brot für die Welt“, der „Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks“ sowie die Evangelische Kirche in Deutschland mit ihrer Aktion „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“ ein deutliches Zeichen gegen den Welthunger.

Auch in diesem Jahr haben sich Konfirmanden aus ganz Deutschland vorgenommen, Brot zu backen und für einen guten Zweck zu verkaufen.

Mit großer Begeisterung haben sich Pfarrer Ingolf Stromberger und seine elf Konfirmanden, unterstützt durch Simon Eberle, am vergangenen Freitag in der Backstube von Andy und Selma Troißler in der Bäckerei Fritze-Beck zusammengetan, um – wie schon vor zwei und vor vier Jahren – an der Aktion teilzunehmen.

Abwiegen und formen

Ausgerüstet mit Schürzen und 5000-Brote-Bäckermütze gingen sie fleißig ans Werk, mischten nach Anweisung von Selma Troißler die Zutaten in die Knetmaschine, um dann den Teig abzuwiegen und zu leckerem Brot zu formen. Die Pausen, während der Teig ging und nachdem die immerhin 54 Brote eingeschossen waren, nutzte Selma Troißler, um ein wenig Fachwissen an die Teenager weiterzugeben.

Vermutlich wurden alle leckeren Brote bereits am Samstagmorgen durch die Konfis in der Bäckerei verkauft – zumindest war es das letzte Mal so. Wenn nicht, konnten sich auch die Gottesdienstbesucher am Sonntag nach dem Gottesdienst noch über ein Konfi-Brot freuen.

Mit dem Erlös der insgesamt verkauften Brote werden Kinder- und Jugendbildungsprojekte des Hilfswerks „Brot für die Welt“ in Indien, Äthiopien und El Salvador unterstützt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018