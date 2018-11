Konzert im Advent in Seckach am 9. Dezember

Zimmern.Das „Konzert im Advent“ der Gemeinde Seckach und des Fördervereins der Musikschule Bau-land gehört in der Adventszeit schon seit über 25 Jahren zu den etablierten Konzertveranstaltungen der Region, denn alljährlich lässt sich die künstlerische Leitung der Musikschule Bauland interessante Themenschwerpunkte in den verschiedensten Besetzungen einfallen.

In diesem Jahr kommen in Zimmern zwei große Werke der Kammermusikliteratur zur Aufführung. Konkret dürfen sich die Zuhörer am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern auf das Streichquartett „steinquartett“ aus Würzburg freuen, welches zusammen mit dem Pianisten István Koppányi das Klavierkonzert Nummer 13 in C-Dur, KV 415, von Wolfgang Amadeus Mozart und das Klavierquintett c-Moll op. 1 von Ernst von Dohnányi, ein wahres Feuerwerk der Spätromantik, präsentieren wird.

Die Mitwirkenden im Streichquartett sind Anja Schlundt und Ralf Brösamle (beide Violine), Meike Beyer (Viola) und Martina Styppa (Violoncello).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018