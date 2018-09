Konzert und Begegnung als Dankeschön

Mit einem Festwochenchenende beschenkten die Großeicholzheimer und speziell die Initiatoren des „Bürgerprojektes Wasserschloss“ aus Anlass des zehnjährigen Bestehens die Bürger.

Großeicholzheim. Die Tenne im Großeicholzheimer Wasserschloss entwickelt sich mehr und mehr zum Mittelpunkt für Veranstaltungen, Feiern und Versammlungen. Nun aber standen die schmucken Räumlichkeiten einmal nicht für die Beherbergung von Fremdgästen zur Verfügung, sondern für sich selbst, für das Museum, das gesamte Wasserschloss und damit auch für eine gelungene Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Dorf.

Und genau diese Identifikation nahmen die Verantwortlichen im Rahmen eines „XXL-Festwochenendes“ zum Anlass, das zehnjährige Bestehen „Bürgerprojekt Wasserschloss Großeicholzheim“ und seine Fertigstellung, sowie „Zehn Jahre Museumsbetrieb“ durch den Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ mittels eines Freundschaftsabends entsprechend zu würdigen.

Vorzeigeobjekt

In über 14 000 freiwillig und unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden hatten die insgesamt 240 Jugendlichen, Männer und Frauen aus 16 Vereinen, Gruppen und Organisationen am neuen Bild des gesamten Wasserschlosses mitgewirkt. Inzwischen zu einem Vorzeigeobjekt für die gesamte Gemeinde avanciert, steht der mit einem Mehrwert für die Gemeinde von rund 1,25 Millionen Euro bezifferte Gebäudekomplex für ein beispielloses Bürgerengagement. Entsprechend standen die Mitglieder des Fördervereins mit ihrem Vorsitzenden und Ortsvorsteher Reinhold Rapp sowie Vertreter der örtlichen Vereine, Gruppen und Organisationen, Bürger und die zahlreichen Helfer beim Bau und bei Veranstaltungen im Mittelpunkt des Freundschaftsabends.

Besonders freute sich Bürgermeister Thomas Ludwig auch über die Anwesenheit von Bürgermeisterkollegin Carina Dittrich aus der Seckacher Partnerstadt Reichenbach mit ihrer 30-köpfigen Abordnung.

Ein „Kulturzentrum mit Heimatmuseum“ wurde hier im Zeitraum von April 2006 bis September 2008 als Meisterleistung von Menschen geschaffen, die das Wort „anpacken“ mit Leben erfüllten.

Bürgermeister Thomas Ludwig in seinem kurzen Rückblick: „So richtig wertvoll wurde dieses Bürgerprojekt erst nach seiner Fertigstellung, weil die Räumlichkeiten seither tatsächlich sehr intensiv genutzt werden und damit ihren geplanten gesellschaftlichen und sozialen Zweck vollauf erfüllen“.

Blick in die Historie

Zur Historie des durch die Gemeinde 1840 erworbenen Schlossguts wurde erwähnt, dass das Wasserschloss in der Folgezeit als Schulhaus, Rathaus und durch Gewerbebetriebe genutzt wurde. Erst in späterer Zeit sei der Farrenstall mit Tenne angebaut worden.

Der Neubau des Schulhauses 1950 an seinem heutigen Standort, die Gemeindereform Anfang der 1970er Jahre und der Strukturwandel in der Landwirtschaft sorgten für eine stark nachlassende Nutzung. Am 24. März 2003 wurde der Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ gegründet und am 8. Februar 2006 als Zusammenschluss aller Großeicholzheimer Vereine die „Bürgerinitiative Wasserschloss Großeicholzheim“ ins Leben gerufen. Gemeinsam wollte man die zur Gesamtsumme von knapp einer Million Euro Sanierungskosten noch fehlenden 120 000 Euro in Form von Eigenleistungen aufbringen.

Ortsvorsteher Reinhold Rapp mit weiteren Orts- und Gemeinderäten wie Edwin Fehr, Martin Sommer und Ursula Schmutz übernahmen die Vorstandstätigkeit. Die Vereinsvorstände fungierten unter der Mitwirkung von Architekt Huber als Beisitzer.

Der aus Roland Bangert, Edwin Fehr, Franz Huber, Reiner Müller und Reinhold Rapp bestehende Bauausschuss traf sich in der 28-monatigen Bauzeit zu insgesamt 45 Sitzungen.

Parallel zur Gesamtsanierung wurde von den Mitgliedern des Vereins „Großeicholzheim und seine Geschichte“ das Museum konzipiert, ausgebaut und eingerichtet. Für ihren selbstlosen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit und für die sehr zeitaufwendige Betreuung und Organisation der Tenne-Veranstaltungen überreichte Bürgermeister Ludwig an Reinhold und Anke Rapp Präsente. „Möge das Bürgerprojekt auch künftigen Generationen als Muster für ein gedeihliches und erfolgreiches Zusammenwirken der Dorfgemeinschaft dienen“, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Diesem Wunsch schloss sich Bürgermeisterin Carina Dittrich mit dem Appell an, diese wunderbare Gemeinschaft und ihre Pflege rechtzeitig an die Jugend weiterzugeben, damit die Gemeinde noch sehr lange Freude an dem Komplex und dem bürgerlichen Zusammenhalt habe. Hier sei es gelungen, durch gemeinsames Arbeiten an Lösungen ein Optimum zu erreichen.

Und dank der lebendigen Partner- und Freundschaft zwischen Seckach und Reichenbach und vieler Nachahmer für die gemeinschaftliche Suche nach Lösungen, könne man auch in der Oberlausitz stolz auf ein funktionierendes Miteinander sein. Als „Tenne“-Geburtstagsgeschenk überreichte sie an Thomas Ludwig und Reinhold Rapp diverse Rosensträucher.

Eine informative Power-Point-Präsentation über die nahezu zweijährige Bauzeit der Großeicholzheimer sowie Details und Anekdoten aus der Zeit von Reinhold Rapp beendeten den offiziellen Teil des Abends nach einem dicken Dankeschön des Ortsvorstehers und Fördervereinsvorsitzenden an all die verlässlichen Bau- und Festhelfer aus Großeicholzheim und darüber hinaus.

„Wunderbare gemeinsame Zeit“

Sie alle hätten nicht nur gemeinsam fast Unmögliches geschafft, sondern auch eine wunderbare gemeinsame Zeit gehabt.

Ein ebenso unterhaltsames wie schmissiges Konzert mit der Band „Acoustic Open“ als Dankeschön schloss sich an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018