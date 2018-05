Krabbel-Gottesdienst mit Freund Gustav

Anzeige

Begeistert und sehr aufmerksam verfolgten die Kinder dann die Geschichte der Auferstehung Jesu, die Pfarrer Stromberger zusammen mit Denise Eberle, Solveig Seifert, Tina Bischof und Svenja Schmitt aus dem Krabbel-Gottesdienst-Team vorbereitet hatte und mit Hilfe von Egli-Figuren sehr kindgerecht erzählte.

Überhaupt beinhaltet die Krabbel-Gottesdienst-Liturgie alles, was auch den Erwachsenen-Gottesdienst ausmacht. Nur eben nicht so lang und kindgerecht einfach: Es wird gesungen, gebetet, Fürbitten werden gesprochen und eine Geschichte gehört, über die man sich dann Gedanken macht und aus der man etwas über die Liebe und Gnade Gottes lernt.

In diesem Jubiläums-Gottesdienst konnte Pfarrer Stromberger fröhlich von einer weiteren Besonderheit berichten, denn am gleichen Tag hatte er vier Taufen im Caritas-Seniorenheim Waldhausen vornehmen können. Nicht von Babys, sondern von einem 84-jährigen Mann, dessen Frau, Schwester und Tochter. Eine ebenso erfreuliche wie ungewöhnliche Premiere.

Die Premiere des Krabbel-Gottesdienstes war vor etwa sechs Jahren und wird seitdem einmal im Quartal gefeiert. Die Vorbereitung mit dem dafür eingerichteten Team sei hervorragend eingespielt und mache sehr viel Spaß. Und so konnte Pfarrer Stromberger auch schon den nächsten Termin am 30. Juni um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Großeicholzheim abkündigen, bevor er den Segen zusprach. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.05.2018