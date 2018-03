Kurt Gramlich ist jetzt Ehrenmitglied

Anzeige

Weiter blickten die Schützen zurück auf das Grillfest an Christi Himmelfahrt, den Freundschaftsbesuch bei den Reichenbacher Schützen, die Präsenz bei diversen regionalen und überregionalen Veranstaltungen, auf den Landesschützentag in Bruchsal, bei dem Ehrenmitglied Josef Kopp mit dem großen goldenen Greif für sein hohes Engagement im Verein ausgezeichnet wurde.

Erinnert wurde auch an die Teilnahme am Straßenfest in Großeicholzheim mit dem Schießwagen. Mit einer Delegation war man beim Buchener Schützenmarkt-Umzug ebenso vertreten wie beim Kreiskönigsball, an der Totengedenkfeier in Großeicholzheim und bei der Herbstversammlung in Walldürn. Das gelungene Königsschießen mit Königsfeier und Proklamation der Würdenträger, Vereinsmeisterschaften und Weihnachtsfeier rundeten das Vereinsleben ab.

Im Anschluss berichtete Schießleiter Gerald Betz über die Ergebnisse bei den Kreismeisterschaften, die Rundenwettkämpfe mit Meisterschaft in der KK-Sportpistole und Lothar Stasch als bestem Einzelschützen, das Königsschießen mit Vereins- und Damenscheibe (wir berichteten). Sein Bericht gipfelte in der Auszeichnung der Vereinsmeister 2017/18: Peter Lakus in den Disziplinen Steinschl. Pistole, Perkussionspistole und Perkussionsrevolver, Lothar Stasch in Standardpistole, Pistole 9 mm und KK-Sportpistole, Winfried Ulsamer in Zentralf. Pistole und Pistole 45 ACP, Franz Utz und Rev. 44 Mag. sowie Gerald Betz in Rev. 357 Mag.

Jugendwartin Magdalena Köpfle trug vor, dass man bei zahlreichen Veranstaltungen die Farben des Vereins würdig vertreten habe. Aktuell nehmen fünf Jugendliche mit mäßigem Besuch am Training teil, so Köpfle. Im kommenden Jahr soll die Jugend an den Kreismeisterschaften teilnehmen und in Kooperation mit dem SSV Adelsheim eine Wettkampfmannschaft etablieren. Doch dafür müsse das Training intensiviert werden. Ein Stellvertreter für sie wäre von Vorteil. Viel Arbeit musste im Rahmen der Schießstandpflege sowie am und im Schützenhaus mit Thekendienst geleistet werden, wofür stellvertretend für alle Helfer besonders Harald und Manfred Steinbach, Hermann Göring, Gerhard Keller und Magdalena Köpfle gedankt wurde. Weiter erwähnte der Oberschützenmeister, dass aufgrund von Beanstandungen durch den Schießsachverständigen die Erdwälle am 31. Juli in einem Arbeitseinsatz entfernt werden.

Kassenwart Heiko Keller berichtete über eine zufriedenstellende Finanzlage im Verein. Da die Kassenprüfer Klaus Weber und Peter Lakus keine Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand auf Antrag von Bürgermeister Ludwig einstimmig Entlastung.

Abschließend zeichnete Werner Köpfle langjährige verdiente Mitglieder aus. Ehrennadel und Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Ekkehard Brand, für 30 Jahre wurden Kurt Unangst, Günter Brenner, Johann Wallmann und Gottlieb Kohler ausgezeichnet. Für unglaubliche 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Alfons Alter geehrt. Aufgrund seiner besonderen Verdienste wurde Kurt Gramlich zum Ehrenmitglied ernannt.

Im Grußwort von Bürgermeister Ludwig kam sein Dank für die vielfältigen Aktivitäten der Mitglieder – auch in Sachen Partnerschaft mit Reichelsheim – zum Ausdruck. Weiter bezeichnete Ludwig die Geehrten angesichts ihrer Treue als Vorbilder für den Nachwuchs. Das „Gebilde Schützenverein“ nannte er einen anerkannten und festen Bestandteil im Gemeindeleben. Danach leitete der Oberschützenmeister zum geselligen Beisammensein über. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018