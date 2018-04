Lebendige, zukunftsfähige Nachwuchsarbeit gelobt

Anzeige

Weiter gab er bekannt, dass Marcel Bursian den Sprechfunkerlehrgang sowie Roland Bangert, Mike Eberle und Erhard Saffrich das Seminar „Technische Hilfeleistung“ in Neckarsulm absolviert haben.

Neben den acht Ausschusssitzungen traf man sich zu einem Grillfest am Gerätehaus, wurde durch eine gemischte Gruppe aus Zimmern und Großeicholzheim das Leistungsabzeichen in Silber abgelegt, und im Rahmen von Veranstaltungen beteiligte man sich am Straßenfest der Gemeinde Seckach und am Weihnachtsmarkt.

Auch im vergangenen Jahr sorgte man für die Aufstellung des Maibaums. In diesem Zusammenhang dankte Saffrich allen, die sich für die Belange der Wehr eingesetzt haben, darunter seine beiden Stellvertreter Mike Eberle und Florian Schmitt.

Über die genauen Inhalte der einzelnen Aktivitäten informierte Schriftführer Mike Eberle. Demnach setzt sich die aktuelle Wehr zusammen aus 41 Aktiven, davon 17 in der Jugendabteilung und fünf in der Alterswehr. Neben der Präsenz bei Festen befreundeter Wehren und in der Gemeinde festigte man die Kameradschaft auch durch einen gelungenen Familiennachmittag und eine Weihnachtsfeier.

Im Anschluss berichtete Patrick Stephan in seiner Funktion als Jugendwart über eine lebendige und zukunftsfähige Nachwuchsabteilung mit regelmäßigen Übungsabenden, unterstützenden Funktionen bei Veranstaltungen und der Teilnahme am Kreiszeltlager.

Aus dem Bericht von Kassenwart Florian Schmitt ging eine zufriedenstellende Finanzlage hervor. Da Robert Knoll, Thomas Sommer und Jens Eberle keine Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder der Abteilungsführung auf Antrag von Bürgermeister Ludwig Entlastung.

Nachdem die Kassenprüfer für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt waren, wurden Marcel Bursian, Nico Grötzinger und Christian Nickel zu Feuerwehrmänner und Roland Hodel zum Hauptlöschmeister befördert.

Die anstehenden Aktivitäten und Veranstaltungen:

Maibaumstellen am 30. April, die 1. Mai-Wanderung, Besuch der befreundeten Feuerwehr in Mengelsdorf, Besuch der Atemschutzübungsstrecke in Walldürn, Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember und Weihnachtsfeier am 15. Dezember.

Nach den Grußworten der Gäste mit Lob für die Einsatzbereitschaft und gute Ausbildung sowie der engen Einbindung in die Gemeinschaft und Gesamtwehr, traf man sich zum geselligen Beisammensein im Gasthaus „Zum Löwen“. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018