Lebensretter am Dorfplatz

Ein Vakuum konnte im Seckacher Ortsteil Zimmern beseitigt werden: Dort gab es bislang keinen Defibrillator. Jetzt wurde ein solches Gerät übergeben.

Seckach. Bislang gab es vier Defibrillatoren in der Gesamtgemeinde Seckach, zwei in der Kerngemeinde und jeweils eines in Großeicholzheim und der Klinge. Vor kurzem konnte nunmehr auch in Zimmern der wichtige Lebensretter installiert werden. Bei der offiziellen Übergabe am Brunnenplatz in Zimmern, dem Standort des neuen Defibrillators, freuten sich die Bürgermeister Thomas Ludwig (Seckach) und Jürgen Galm (Osterburken), Zimmerns Ortsvorsteher Siegfried Barth, Winfried Heltewig vom DRK-Ortsverein Seckach sowie Bankvorstand Martin Graser von der Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Der neue Defibrillator kostet rund 2550 Euro. Die Sparkasse-Bauland-Stiftung steuerte einen Betrag von 700 Euro bei.