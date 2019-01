„Lebensretter, die bescheiden in der Anonymität bleiben“

Seckach.Wie in der Gemeinde Seckach seit langem üblich, werden Bürger, die sich um das Gemeinwohl ehrenamtlich verdient gemacht haben, öffentlich für ihr Engagement ausgezeichnet – so auch besonders fleißige Blutspender im Rahmen der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Dabei überreichte Bürgermeister Thomas Ludwig zusammen mit der Vorsitzenden des örtlichen DRK, Irene Bauer, Ehrennadeln und Ehrenurkunden.

Verbunden mit einem Dank der Gemeinde wurden Birgit Erke, Thorsten Konrad und Irene Palmer für zehnmaliges Blutspenden geehrt. Für ihre 25. Blutspende wurden Uwe Eberle, Luzia Eller, Rosa-Marie Endl, Rudolf Miksche, Silvia Stieber und Reiner Wetterauer ausgezeichnet. Für 50-maliges Blutspenden wurden Werner Langer und Sven Scheufler gewürdigt. Die beiden „100er-Blutspender“ Ludwig Körner und Bernhard Korger waren bereits im Rahmen des feierlichen Neujahrsempfangs ausgezeichnet worden.

Bürgermeister Thomas Ludwig hob noch einmal den unersetzlichen Wert des kostbaren Lebenssafts hervor, durch den die Spender für Menschen in Not zu echten Lebensrettern würden und doch in der bescheidenen Anonymität blieben. Allein beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes würden in Baden-Württemberg täglich 1800 Blutspenden angefordert, so Ludwig, die eben nicht künstlich hergestellt werden können und von denen die Spender nicht wissen, wer sie erhält. Der Dank des Bürgermeisters ging aber auch an die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des DRK-Blutspendediensts für deren selbstlosen Einsatz. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019