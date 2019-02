Lob für die engagierte Jugend und deren Einsatz

Seckach.Auf ein ruhiges Vereinsjahr blickte der Sportanglerverein Seckach zurück. Dokumentiert wurde dies in den Berichten der Vorstandsmitglieder im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Vorsitzender Alexander Göttlicher dankte nach der Begrüßung allen, die sich für die Interessen des Vereins eingesetzt haben. Besondere Erwähnung fand die Unterstützung durch Bürgermeister Thomas Ludwig, durch die Mitarbeiter des Bauamtes mit Roland Bangert und durch die Mitglieder Ingo Baumann sowie Stefan Alter als tätige Arbeiter am See. Dort habe die Gemeinde Mut bewiesen und dem Sportanglerverein durch das „Abdichten“ des Hiffelbachsees einen großen Dienst erwiesen. In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an die Aktion „Saubere Landschaft“ unter Mitwirkung der Jugend, wobei Plastikverpackungen, Autoreifen und sonstiger Müll aus der Seckach „gefischt“ und sachgerecht entsorgt wurden.

Auch das Fest mit dem traditionellen Fischverkauf könne man aufgrund der Angebotserweiterung und einer zusätzlichen Fritteuse als gelungen bezeichnen.

Während das Kameradschaftsangeln aufgrund der Witterung nicht mit den besten Fangquoten beseelt war, fand das Ferienprogramm der Schlotfeger, bei dem sich der Sportangelverein wieder aktiv beteiligt hatte, großen Anklang. Beim Mertl-Stiftungsangeln am Marbachstausee gingen unter anderem Karpfen und ein spektakulärer Hecht, aber auch zahlreiche Flusskrebse an die Haken. Beim Abfischen am Seckachweiher hatte man im vergangenen Jahr Bachseiblinge, Goldforellen und Forellen eingesetzt.

Als neue Mitglieder hieß Göttlicher Tristan Grulich und Chris Görner willkommen.

Mit Ehrenurkunde und Vereinsehrennadel zeichnete der Vorsitzende Thomas Lind für seine 15-jährige und Edgar Ballweg für seine 45-jährige Mitgliedschaft im Sportangelverein Seckach aus. Ein Präsent erhielt auch Tobias Hoffmann, der mit 2350 Gramm die größte Forelle und mit 85 Zentimetern den größten Zander am Haken hatte.

Gewässerwart Rüdiger Ackermann erinnerte an das Anfischen im April und das Kameradschaftsfischen am Seckachweiher: 1. Platz Pius Ackermann, 2. Alexander Göttlicher und 3. Tobias Hoffmann.

Das Kameradschaftsangeln im Rahmen der „Mertl-Stiftung“ am Marbachstausee gewann Tobias Hoffmann mit 204 Punkten, gefolgt von Colin Hoffmann und 93 Punkten und Stefan Alter mit 83 Punkten.

Das Abfischen am Seckachweiher brachte folgende Platzierung: 1. Platz Chris Görner mit einem Seibling und 720 Gramm, 2. Tobias Hoffmann mit Forelle und 450 Gramm sowie Timo Fischer mit Forelle und 410 Gramm.

Im vergangenen Angeljahr wurden laut Fanglisten sieben Seiblinge mit 3625 Gramm, 182 Regenbogenforellen mit 58 000 Gramm, drei Goldforellen mit 1600 Gramm, sieben Zander mit 10 380 Gramm, drei Schleien mit 1600 Gramm und acht Karpfen mit 59 320 Gramm gefangen. Am Hiffelbachsee waren dies vier Karpfen mit 4650 Gramm, drei Hechte mit 4800 Gramm und in den verschiedenen Bachabschnitten 13 Kilogramm Bachforellen.

Im Mittelpunkt des Berichtes von Jugendwart Tobias Hoffmann standen neben gemeinsamen Aktivitäten vor allem das erfolgreiche Ferienprogramm rund um den Seckachweiher.

Da Birgit Ackermann und Walter Holzschuh keine Beanstandungen zu dem positiven Bericht von Kassenwart Alexander Göttlicher zu vermelden hatten, fiel die Entlastung einstimmig aus.

Zuvor hatte Karl-Heinz Mertl den Vorstand gebeten, den Besatz von Fischen an den Seen und Bächen deutlich zu erhöhen – als Anreiz für die Mitglieder.

Die Neuwahlen ergaben folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Alexander Göttlicher, Stellvertreter Tobias Hoffmann, Schriftführerin Christine Hoffmann, Kassier Marco Fischer, Gewässerwart Rüdiger Ackermann, Beisitzer Christ Görner und Dominik Riedling, Kassenprüfer Walter Holzschuh und Birgit Ackermann, Jugendwart Pius Ackermann und Stefan Alter, Jugendvertreter Colin Hoffmann.

Unter dem Punkt Verschiedenes verabschiedete Alexander Göttlicher den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Helmut Bundschuh nach 30 Jahren aus dem Vorstand. Er hatte auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung gestanden.

In seinem Grußwort lobte Bussemer den sehr aktiven Verein und die engagierte Jugend mit einem Dank für die vorbildliche Mitarbeit im Natur- und Umweltschutz.

Es sei selten, dass sich die Jugend freiwillig und gerne zur Wahl stelle. L.M.

