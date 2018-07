Mädchen tanzten mit Begeisterung

Anzeige

Seckach.Es war der erste Ferientag und die Temperaturen so hoch, wie man sich das eben in den Sommerferien vorstellt. Und doch liefen die 15 Mädchen bei „Dance and Activity for Kids and Teens“ unter Leitung von Sarah Doday von der „Schlotfeger“-Garde zur Hochform auf.

Voller Euphorie hatten die Ferienkinder am späten Vormittag ihr Tanztraining zu modernen Liedern der Charts gestartet und zwischendurch mit nicht weniger Begeisterung auch die Team-Spiele durchgezogen.

Als sich dann am Nachmittag bei der Aufführung für die Eltern ihr Können wie echte Tanzmeister präsentieren, waren die Zuschauer begeistert. Ebenso beeindruckt waren die Eltern von dem tollen Zusammenhalt der Mädchen, die sich teilweise erst an diesem Tag kennengelernt haben. L.M.