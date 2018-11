Markante Geburtstage im Mittelpunkt

Großeicholzheim.Zum letzten Mal in diesem Jahr heißt das „Museum im Wasserschloss“ am Sonntag, 11. November, von 14 bis 17 Uhr alle interessierten Gäste aus nah und fern in Großeicholzheim willkommen.

Als besonderer Höhepunkt werden zum Saisonabschluss Zei-tungsartikel aus vier Jahrzehnten über Großeicholzheim, gesammelt von Margret Winkler, gezeigt.

Zehn Jahre „Museum im Wasserschloss“ und „15 Jahre Verein Großeicholzheim und seine Ge-schichte“ – das waren die markanten runden Geburtstage dieses Jahres, an denen wieder einmal deutlich wurde, wie erfolgreich kulturhistorisches Engagement auch „auf dem Lande“ sein kann. Der Dank hierfür gilt vor allem den zahlreichen Besuchern, aber auch den vielen Museumsführern und Helfern des Vereins „Großeicholzheim und seine Geschichte“.

Mit der Novemberöffnung verabschiedet sich das Museum dann in die Winterpause, die bis März 2019 dauern wird, aber auch in diesem Zeitraum besteht für Gruppen (beispielsweise Schulklassen, Vereine, Klassentreffen) die Möglichkeit, Museumsführungen zu erhalten. Interessenten wenden sich an Günter Schmitt-Haber (Telefon 06293/ 1773) oder Helmut Kegelmann (Telefon 06293/8143).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018