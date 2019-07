Mehr „Wir“ und weniger „Ich“ gefordert

Vier kommen, fünf gehen: Mit neuen Gesichtern nahm der Seckacher Gemeinderat am Dienstagabend offiziell seine Arbeit auf. Verabschiedet wurden teils langjährige Mitglieder des Gremiums.

Seckach. Mit Angela Philipp, Siegfried Barth, Professor Dr. Karlheinz Herlinger und Florian Krauß hieß der Seckacher Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung am Dienstagabend vier neue Gesichter willkommen. Zunächst stand in der Seckachtalhalle jedoch die Verabschiedung von fünf ausscheidenden Mitgliedern im Vordergrund.

Vor 35 Jahren angefangen

Bürgermeister Thomas Ludwig bedankte sich ganz besonders bei Norbert Richter, dem „Urgestein“ der Seckacher Kommunalpolitik. Im Jahr 1989 startete dieser mit seiner Arbeit im Gemeinderat, fünf Jahre zuvor zog er bereits in den damaligen Ortschaftsrat Seckach ein. „35 Jahre Dienst am Nächsten in der Kommunalpolitik: Ihr halbes Leben haben sie sich als Sachwalter des Allgemeinwohls ihren Mitbürgern zur Verfügung gestellt“, sagte das Gemeindeoberhaupt in Richtung des sichtlich gerührten Richter. „Nebenbei“ habe dieser noch in sämtlichen Ausschüssen und Versammlungen mitgearbeitet sowie über mehrere Amtsperioden hinweg das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters bekleidet. Für seine Verdienste erhielt er unter anderem die Ehrenstele samt Ehrennadel und Urkunde vom Gemeindetag. „Ihr umfangreiches Wissen und reicher Erfahrungsschatz werden uns sehr fehlen“, meinte Ludwig, der sich auch bei den weiteren ausscheidenden Mitgliedern für deren Engagement bedankte.

Martin Aumüller und Christian Thomaier gehörten dem Gremium fünf Jahre an, Walter Holzschuh insgesamt zehn Jahre. Drei Amtsperioden und somit 15 Jahre war Richard Kolbenschlag im Einsatz, der sich in einem persönlichen Statement aus dem Gremium verabschiedete. „Ich habe das Amt immer ernst genommen und gerne ausgeführt“, so Kolbenschlag. Alle erhielten vom Bürgermeister eine Urkunde sowie jeweils ein Präsent als Dankeschön.

Stellvertreter festgelegt

Nach der Verpflichtung der neuen Mitgliedern, bei denen keine Hinderungsgründe festgestellt wurden, legte sich das Gremium einstimmig auf die künftigen Stellvertreter von Ludwig fest. Zum ersten Bürgermeisterstellvertreter wurde Martin Müller ernannt, zum zweiten Kerstin Köpfle und zum dritten Peter Bussemer.

Mit Blick auf die vergangene Amtsperiode betonte das Gemeindeoberhaupt, das auch in einer relativ kleinen Kommune wie in Seckach das Amt des Gemeinderates ein großes Engagement verlange. „In der heutigen Zeit wären wieder mehr ,Wir’ und weniger ,Ich’ sowie mehr Akzeptanz von Maßnahmen und Vorhaben wünschenswert“, meinte Ludwig.

In seinem Rückblick ging er unter anderem auf den Wohnungsmarkt ein, bei dem die Gemeinde „zweigleisig fährt“. „Es werden sowohl Wohnbauplätze erschlossen als auch die Ortskerne saniert“, meinte Ludwig und erinnerte auch an die Neubebauung des „Lamm“-Areals und die Außensanierung des Empfanggebäudes am Bahnhof Seckach. Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Großeicholzheim sei zwar in greifbare Nähe gerückt, doch nun stocke die Umsetzung aufgrund eines Förderprogrammes. „Es besteht aber die begründete Hoffnung, noch in diesem Jahr als sogenannter ,Nachrücker’ einen Förderbescheid zu erhalten“. Die Entscheidung für den Bau eines neuen Kindergartens im kommenden Jahr, der Breitbandausbau und natürlich die finanzielle Lage der Gemeinde waren weitere Themen.

Grundinfrastruktur im Mittelpunkt

„Wir sind zwar finanziell ordentlich aufgestellt, Höhenflüge können wir uns aber nicht leisten“, betonte Ludwig in Richtung des neuen Gemeinderates. Im Mittelpunkt der Anstrengungen müsse weiterhin der Erhalt, die Stärkung und die Verbesserung der Grundinfrastruktur stehen. „Für die kommenden fünf Jahre wünsche ich mir wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es gilt, das von den Bürgern übertragene Mandat aktiv und rege und stets zum Wohle der gesamten Gemeinde auszuüben.“

Zur Wahl stand auch die Besetzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses, der mit jeweils sieben Vertretern und Stellvertretern aus dem Gremium besetzt wurde. Auch für die Ausschüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Seckachtal sowie der Zweckverbände Regionaler Industriepark Osterburken, Gruppenkläranlage Schefflenztal und Gruppenkläranlage Seckachtal wurden Mitglieder gewählt. Der Sanierungsausschuss wurde nicht besetzt, da der Sanierungszeitraum ausgelaufen ist. Die Ortschaftsräte in Großeicholzheim und Zimmern werden aus organisatorischen Gründen erst im September konstituiert, teilte Ludwig mit.

