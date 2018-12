Meisterwerke lebendig und feinsinnig dargeboten

Zimmern.Die Faszination von Meisterwerken Mozarts und Ernst von Dohnányi sowie die musikalische Ausstrahlung der fünf Klassikvirtuosen prägten am Sonntag das „Konzert im Advent“ im schmucken Dorfgemeinschaftshaus. Für Klassikfreunde und solche die es werden wollten ein Hochgenuss und sowohl stilvoller als auch genüsslicher Abschluss eines erfolgreichen Kunstjahres der Musikschule Bauland.

In Kooperation mit dem aufstrebenden Musikinstitut der Gemeinde Seckach und dem Förderverein der Musikschule mit seinem Vorsitzenden Dr. Johann Cassar wurde der Gabentisch für die begeisterten Zuhörer reichlich mit musikalischen Leckerbissen bestückt.

Begeisternde Virtuosität

Virtuos unterstützt von István Koppányi am Klavier entführte das „Steinquartett“, bestehend aus den Würzburger Musikern Ralf Brösamle (Violine), Anja Schlundt (Violine), Meike Beyer (Viola) und Martina Styppa (Violoncello), die Konzertbesucher sowohl in die Wiener Zeit von Mozart als auch zum Schaffensanfang von Dohnányi in sein ungarisches Heimatland. Das engagiert musizierende Quintett bestach durch eine fühlbare Homogenität, lebendige Vortragskunst und feinsinnige Klangkultur. Verblüffend dabei die spieltechnische Darbietung, eine begeisternde Virtuosität und die gekonnte rhythmische Sicherheit, wodurch sich das „Konzert im Advent“ zu einem wahren Musikerlebnis im Bauländer Randbereich entpuppte. Daher galt ein Dank der Musikschulleiterin und Moderatorin des Abends, Nicola Irmai-Koppányi, nicht nur den Darbietenden, sondern auch den bewirtenden Mitgliedern des Fördervereins und der Gemeinde für die Unterstützung. Gerade die Gemeinde Seckach mit ihrem damaligen Bürgermeister und heutigem Ehrenbürger Ekkehard Brand habe als „Geburtshelfer“ wesentlichen Anteil am positiven Erscheinungsbild der Musikschule Bauland. Wie sie weiter erläuterte, seien Mozarts (1756-1791) Klavierkonzerte die Krönung und der Gipfel seines instrumentalen Schaffens überhaupt und besonders die Klavierkonzerte KV 413 bis 415 und KV 449 waren die ersten vier der so bedeutsamen, in Wien entstandenen Reihe von 17 Klavierkonzerten und begründeten Mozarts Ruhm als Virtuose beim Wiener Publikum. Sinnvolles und passendes „Zubehör“ würden dabei Streicher bilden.

Dagegen seien Ernst von Dohnányis (1877-1960) Schaffensanfänge im 19. Jahrhundert zu finden, wobei Brahms als Ausgangspunkt und wichtiger Impulsgeber gewertet werden müsse. Er komponierte zahlreiche brillante Klavierstücke und hinterließ auch als Pädagoge einen nachhaltigen Einfluss. Sowohl das Klavierkonzert Nr. 13 C-Dur, KV 415 von Mozart als auch das Quintett c-Moll op. 1 von Ernst von Donányi wurden aufgrund der hohen musikalischen Virtuosität aller Künstler beeindruckend wiedergegeben, was sich in der Stimmung der zufriedenen Besucher widerspiegelte. L.M.

