Großeicholzheim.Dass man im Job als echter „Schnäischittler“ jede Menge Kalorien verbrennt, dürfte allseits bekannt sein. Dennoch scheint man in Großeicholzheim figurbewusst im Hinblick auf die heimische Kost festzustellen und auch gleich auf dem Jahresorden zu vermerken: „Mir Schnäischittler sen arch verfresse, denn bei uns gibt’s lecker Esse“.

Genauer wird das Thema bei der Prunksitzung am 16. Februar ab 19.33 Uhr in der Schlossgartenhalle beleuchtet. Als weitere Termine der Kampagne geben die „Aichelzer Schnäischittler“ bekannt: Hallenaufbau für die Prunksitzung ist am 13. Februar ab 18 Uhr, die Generalprobe am 14. Februar ab 18 Uhr, der Teilabbau folgt dann am 17. Februar ab 13 Uhr; die Straßenfasching der „Hossa Schefflenz“ unterstützt der Verein am 23. Februar und trifft sich um 12.45 Uhr am Milchhäusle mit Aufstellung 13.15 Uhr und Beginn 14.11 Uhr; der „Freggde Freidach“ beginnt um 19.33 Uhr im „Goweddel“; zum Wagenbau sind alle Aktiven am 2. März ab 9 Uhr zum Lagerhaus eingeladen; Kinderfasching findet am 3. März um 14.11 Uhr in der Schlossgartenhalle statt, Hallenabbau ist am 3. März ab 19 Uhr.

Zum Rosenmontagsumzug in der Bleckerstadt Buchen am 4. März treffen sich alle Mitwirkenden um 12.11 Uhr am Milchhäusle, Aufstellung ist um 13.11 Uhr und Beginn um 14.11 Uhr; Treffpunkt für den traditionellen Umzug in Seckach am 5. März ist um 12 Uhr am Milchhäusle, Aufstellung 12.30 Uhr und Beginn 13.33 Uhr. L.M.

