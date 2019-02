Mit 550 Fahrten einen neuen Rekord aufgestellt

2009 wurde in Seckach von Mitgliedern des Arbeitskreises „Soziales Netzwerk“ ein Fahrdienst gegründet: Ehrenamtliche tragen seither dazu bei, dass vor allem die älteren Bürger mobil bleiben.

Seckach. Ein „großer Segen“ für die Gemeinde Seckach und ihre Bürger sind die Aktivitäten des Arbeitskreises „Soziales Netzwerk“ – insbesondere der Fahrdienst für ältere bzw. in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, der am 1. August 2009 an den Start ging. Und zwar als erster im Neckar-Odenwald-Kreis, quasi die „Mutter“ aller Fahrdienst.

Mittlerweile gibt es viele Modelle in anderen Städten und Gemeinden. „Wir haben aber das praktischste“, strahlt Maxi-Monika Thürl im FN-Gespräch. Sie weiß, wovon sie spricht, denn: Sie und ihre Mitstreiter haben schon 58 Anfragen erhalten – und diese kommen unter anderem aus dem Umkreis von München, aber auch bis kurz vor der tschechischen Grenze. Vielerorts verfahre man nach „Seckacher Muster“.

„Keimzelle“

Die 77-Jährige war Gründungsmitglied des Fahrdienstes in Seckach. Neben der pensionierten Großeicholzheimer Schulleiterin gehörten der „Keimzelle“ Schwester Niceta, Maximiliane Brenneis, Josef Kowatschitsch, Elfriede Trenkle, Kerstin Frank, Rita Depta und Helga Geisler an.

„Die Idee eines Fahrdienstes entstand in Seckach im Rahmen der ’lokalen Agenda 21’ für mehr Bürgerbeteiligung“, erinnert sich Thürl. „Was wünschen sich die Bürger?“, lautete damals eine der Fragen, auf die man gemeinsam eine Antwort suchte.

Die Gemeinde hat zwar eine sehr gute Verkehrsanbindung an den öffentlichen Nahverkehr, aber innerörtlich fahren kaum öffentliche Linien. Daher hatten Bürger, die in ihrer Mobilität eingeschränkt waren und denen keine Angehörigen für Fahrten zur Verfügung standen, das Nachsehen.

Dank des Engagements der ehrenamtlichen Fahrer („Da können wir sehr dankbar sein, dass es so viele gibt, die sich einbringen wollen“) werden diese Menschen nun beispielsweise zum Einkaufen, zum Friseur, zu Fußpflege oder Krankengymnastik, zur Physiotherapie, zu Kirche oder Friedhof, ins Seniorenheim, ins Krankenhaus oder zum Arzt gebracht.

„Ist das nicht wunderbar?“, so Maxi-Monika Thürl, die aber auch eine Einschränkung des Fahrdienstes aufführt: „Nicht von unseren Fahrern übernommen werden erstattungsfähige Krankenfahrten. Somit ist der Fahrdienst keine Konkurrenz für Taxi-Unternehmen.“

Anmeldung einen Tag im Voraus

Für die Fahrten wird eine Aufwandsentschädigung von 30 Cent je gefahrenem Kilometer erhoben und aus steuerlichen Gründen über die Gemeinde abgerechnet. Der Fahrtwunsch muss mindestens einen Tag im Voraus bei der Fahrdienstzentrale angemeldet werden.

Die drei Mitarbeiterinnen der Fahrdienstzentrale (=Fahrdienstvermittlung) – Rita Depta, Elfriede Reichert und Maxi-Monika Thürl – arbeiten ortsungebunden mit einem sogenannten „Multi-Card-Handy“, das via Rufumleitung über eine örtliche Rufnummer angewählt und den Ehrenamtlichen von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird.

Übrigens: Voraussetzung für die Einrichtung und das Funktionieren des Fahrdienstes war und ist ein ausreichend großer Stamm ehrenamtlicher Fahrer (rund 40 sind es aktuell), die ihre Zeit und ihren Privat-Pkw zur Verfügung stellen.

Die Mitarbeiter? Laut Thürl eine „rüstige Rentnertruppe und einige wenige, die noch im Berufsleben stehen. Menschen, die allesamt Freude daran haben, mit ihren Kräften und Mitteln anderen helfen zu können.“

Nachdem sie ihr „Starterkit für Fahrer“, also eine Liste, die alle Fragen beantwortet, erhalten und von ihrer privaten Kraftfahrtversicherung das „OK“ für das Durchführern der Fahrdienste bekommen haben („denn der Teufel steckt im Detail“), kann es auch schon losgehen.

Während die eine Seite „was Gutes für ihre Mitmenschen tut“, darf sich die andere über „ein großes Plus an Lebensqualität hier auf dem Land“ freuen: Mobilität. Und wenn es so gut läuft – „mit 550 Fahrten haben wir 2018 den bisherigen Rekord von 501 Fahrten im Jahr 2016 gebrochen“ – dann ist das umso erfreulicher.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019