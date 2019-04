Mit der bewährten Mannschaft geht es ins neue Vereinsjahr

Großeicholzheim.Mit der bewährten Mannschaft geht der Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ in das neue Vereinsjahr. Dies ergaben die einstimmigen Wahlergebnisse im Rahmen der Jahreshauptversammlung, in der auch die Aktivitäten und Veranstaltungen im Berichtszeitraum in Erinnerung gerufen wurden.

Vorsitzender Günter Schmitt-Haber blickte hierbei besonders auf die Highlights bei den Museumsöffnungen und auf die Aktivitäten im Rahmen der Jubiläen „15 Jahre GusG“ und „10 Jahre Museum“ mit Feierlichkeiten im Wasserschloss zurück.

So erinnerte er die zahlreichen Orts- und Flurwanderungen, die Neuaufstellung eines „Hohen Kreuzes“, eine altertümliche Modenschau, den Jahreskalender und die Museums-Inventar-Arbeiten mit informativer Umrahmung durch viele Bilder. Als Höhepunkt für alle Beteiligten nannte Schmitt-Haber den September, als die neuen Schautafeln der Dauerausstellung über die Großeicholzheimer Vereine erstmals bei großem Zuschauerinteresse präsentiert wurden. Hierbei galt ein besonderer Dank Walter Winkler und Richard Weber für ihre Recherchen und Aufarbeitungen des Themas.

Im Rahmen einer Kooperation konnte mit Unterstützung des Vereins ein neuer Grundschulchor für Großeicholzheim ins Leben gerufen werden, der seine Feuertaufe bei der ersten Museumseröffnung in diesem Jahr hatte. Des Weiteren hatten GusG-Helfer für die Fastnachtsveranstaltung der „Aichelscher Schnäischittler“, den Ehrenamtsevent des Landkreises in der Schlossgartenhalle sowie die Feierlichkeiten des Vereins „Bürgerprojekt Wasserschloss Großeicholzheim“ ihre Mithilfe zur Verfügung gestellt. Als Jahresabschluss hatte ein Besuch des Judenfriedhofs in Bödigheim auf dem Programm gestanden. Beendet hatte man das Vereinsjahr mit einem gemeinsamen Essen im Gasthaus „Löwen“.

Schriftführer Kurt Kegelmann berichtete über die Inhalte der monatlichen Sitzungen im Repräsentationsraum des Wasserschlosses mit den Planungen der Museumsöffnungszeiten. Man sei stolz darauf, dass das Angebot von „Großeicholzheim und seine Geschichte“ bei den einheimischen und auch auswärtigen Besuchern weiterhin sehr gut angenommen werde.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand konnte im Anschluss Kassenwartin Ines Masterson berichten, was durch die Kassenprüfer Karl Schmitt und Otto Martin in vollem Umfang bestätigt wurde. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Ebenfalls mit einstimmigen Beschlüssen brachten die Neuwahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzender Günter Schmitt-Haber, Stellvertreter Richard Weber, Kassiererin Ines Masterson und Schriftführer Kurt Kegelmann.

Nach den Grußworten der örtlichen Vereine durch Thomas Kegelmann vom Sportverein und den „Aichelscher Schnäischittlern“ schloss Vorsitzender Günter Schmitt-Haber die Versammlung mit einem Ausblick auf die Museumsöffnungen im laufenden Jahr und leitete zum geselligen Beisammensein über. L.M.

