Mit Stolz an die Erfolge erinnert

Seckach/Klinge.„Ein Verein funktioniert nur, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Nur dann ist man stark und kann den Herausforderungen Paroli bieten“. So Otmar Ackermann, Vorsitzender des SC Klinge/Seckach im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Löwen“ in Großeicholzheim.

Neben den Mitgliedern, Spielerinnen, Trainern und Betreuern begrüßte er dazu Ortsvorsteher Reinhold Rapp als Vertreter des Bürgermeisters und der Gemeinde, den Vorsitzenden Thomas Kegelmann, Günter Schmitt-Haber (Abteilungsleiter der Fußballabteilung des SV Großeicholzheim) und Hubert Lang, Ehrenvorsitzenden des SC Klinge/Seckach.

Ackermann dankte zum Beginn seines Rechenschaftsberichts allen, die sich für die Interessen des Vereins und der Sportgemeinschaft eingesetzt und den Spiel- und Trainingsbetrieb mit ihrem Engagement ermöglicht hatten.