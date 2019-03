Mitglieder rückten 2018 zu mehreren Bränden aus

Großeicholzheim.Zu einem Flächenbrand am Sportplatz, drei Klein- und Mittelbränden, drei technischen Hilfeleistungen und drei Einsätzen bei Unwetter und Hochwasser rückten die Mitglieder der Abteilungswehr Großeicholzheim im vergangenen Jahr aus.

Wie bei der Jahreshauptversammlung unter der Leitung von Abteilungskommandant Erhard Saffrich deutlich wurde, hatte man zusätzlich noch drei technische Hilfeleistungen und neun sonstige Einsätze zu bewältigen. Hinzu kamen gesellschaftliche und festliche Aktivitäten.

In seinem Rückblick erinnerte der Abteilungskommandant an die Veranstaltungen, darunter der Ausschank bei der Prunksitzung, die Bürgermeisterwahl mit Ergebnisdienst, das Maibaumstellen mit Fahrdienst zum Gottesdienst am Hohen Kreuz, die Teilnahmen am Beachvolleyball-Turnier sowie an Festen in Reichenbach und Mengelsdorf und am Seckacher Ferienprogramm, die Begleitung am Martinsumzug und die Organisation des Weihnachtsmarkts.

Die Einsatzabteilung führte zudem 26 Dienstabende durch und beteiligte sich an den Alarmübungen zusammen mit den Abteilungen aus Seckach und Zimmern, sowie an der gemeinsamen Übung in Großeicholzheim. Im vergangenen Jahr wurden die restlichen Einsatzjacken und Aluminiumboxen angeschafft.

Die Grundausbildung und den Sprechfunkerlehrgang absolvierten Tom Nachtmann, Andrej Ginger und Simon Eberle.

Die Ausbildung zu Atemschutzgeräteträgern durchliefen Julian Rapp, Tom Nachtmann und Patrick Stephan. Und an der Fortbildung für Führungskräfte beteiligten sich Roland Bangert, Friedrich Kort und der Abteilungskommandant.

Wie Erhard Saffrich weiter ausführte, zeigte man Präsenz beim Dreiländertreffen in Langenelz und bei Veranstaltungen in Scheringen, Laudenberg und Seckach, ergänzt durch fünf Sitzungen des Abteilungsausschusses. In Erinnerung gerufen wurden auch das Maibaumstellen, der Tag der Feuerwehr für Grundschule und Kindergarten, Weihnachtsmarkt und die harmonische Weihnachtsfeier.

Ergänzt wurden diese Ausführungen durch einen Bericht von Schriftführer Mike Eberle. Er betonte, dass man sich aktuell auf acht weibliche und 41 männliche Mitglieder stütze, von denen die Einsatzabteilung aus 27 Aktiven (darunter vier Frauen) gebildet werde. Die Alterswehr besteht aus fünf Mitgliedern, die Jugendwehr aus 14 Nachwuchskräften. Neben den Ausschusssitzungen nannte der Schriftführer noch ergänzend das Ehrenamtsevent des Landkreises in der Schlossgartenhalle.

Nach dem positiven Bericht durch Jugendwart Patrick Stephan und dem Bericht von Kassenwart Florian Schmitt über zufriedenstellende Finanzen bestätigten Robert Knoll, Thomas Sommer und Jens Eberle eine ordnungsgemäße Kassenführung. Die Entlastung der Abteilungsführung erfolgte einstimmig.

Nachdem Tom Nachtmann von der Jugendwehr in die Einsatzabteilung übernommen und Beförderungen durch Gesamtkommandant Roland Bangert ausgesprochen worden waren, erfolgte die Übernahme von Brigitte Knoll und Robert Knoll in die Alterswehr. Nach den Grußworten und einer Präsentübergabe an besonders engagierte Mitglieder in der Abteilungsführung gab Abteilungskommandant Erhard Saffrich Termine bekannt L.M.

