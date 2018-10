Momentan geht man vom Baubeginn im Jahr 2020 aus

Seckach.Nicht wie üblich im Bürgersaal des Rathauses, sondern in der Seckachtalhalle trafen sich die Mitglieder des Gemeinderates zu einer kurzfristig anberaumten öffentlichen Sitzung.

In erster Linie ging es hierbei um den Bebauungsplan „Steinigäcker-Gänsberg II“ in Seckach zur Schaffung von weiteren Wohnbauplätzen und um den Neubau einer Kindertagesstätte, ebenfalls in Seckach.

Bei letzterem Tagesordnungspunkt nahmen die Gemeinderatsmitglieder unter Vorsitz von Bürgermeister Thomas Ludwig die durch das Architekturbüro Simon Freie Architekten aus Stuttgart vorgestellte Planungsvorschläge zustimmend zur Kenntnis und beauftragten die Gemeindeverwaltung, entsprechende Verträge mit den benötigten Fachplanern abzuschließen.

Das Stuttgarter Architekturbüro war bei einem zuvor durchgeführten Vergleichsverfahren als Sieger hervorgegangen und wurde somit mit den entsprechenden Planungen beauftragt.

Wie für die Gemeinde Seckach üblich, wurde für die gesamte Begleitung der Planung von Bauherren- und Trägerseite ein Bau- und Planungskomitee installiert. Dieses besteht aus dem Bürgermeister, Mitgliedern aus dem Gemeinderat, Vertretern der katholischen Kirche als Träger, der Kindergartenleitung, dem Elternbeirat und aus der Gemeindeverwaltung.

Im Rahmen einer ersten konstruktiven Sitzung hatte sich das Komitee mit dem Architekturbüro Simon zusammengefunden und die Entwurfsplanung mit ein paar alternativen Varianten beraten, mit denen sich nun auch der Gemeinderat beschäftigte.

Zahlreiche Glasflächen

In der Sitzung stellten Christoph Simon und Aloisia Neusteuer die Entwurfsplanung für die sechsgruppige Kindertagesstätte vor. Man hat sich entschieden, das Gebäude in der Hanglage zweigeschossig, ansonsten eingeschossig anzulegen. Ein Bereich für öffentliche Veranstaltungen kann abgetrennt werden, ohne die Gruppenräume zu tangieren. Diese haben zahlreiche Glasflächen, die viel Ausblick auf den schönen Außenbereich geben. Dem Gremium war vor allem wichtig, welche Materialien verwendet werden und wie man den „Bring“-Verkehr eindämmen kann.

Bürger kamen zu Wort

Nachdem die Sitzung offiziell unterbrochen worden war, konnten sich die Bürger einbringen, und es wurde nach den Außenansichten und nach einem überdachten Außenbereich gefragt – ebenso wie nach beitragsfreien Kindergartenplätzen, die sich Seckach aber leider nicht leisten kann.

Beschlossen wurde danach auch die Vergabe des Bauvorhabens an folgende Fachplaner: Mit der Statik wurde das Ingenieurbüro Färber & Hollerbach aus Walldürn, für Bauphysik Steffen Blessing aus Backnang, für den Brandschutz Rainer Dietz aus Elztal, für Elektro die Kible GmbH aus Heilbronn, für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär das Ingenieurbüro Willhaug aus Mosbach und für die Außenanlage die Koerber Landschaftsarchitektur aus Stuttgart betraut.

Für den Neubau der Kindertagesstätte ist aktuell eine Bauzeit von zwei Jahren errechnet und als Baubeginn geht man vom Jahr 2020 aus.

Einen breiteren Raum nahm der Tagesordnungspunkt „Bebauungsplan Steinigäcker-Gänsberg II“ mit Vorstellung der Verkehrsuntersuchung und der schalltechnischen Untersuchung durch das Büro BS-Ingenieure aus Ludwigsburg ein.

Wolfgang Schröder und Jürgen Glaser stellten das Ergebnis vor. Demnach ergibt sich nach Fertigstellung und Bezug aller 140 bis 170 Wohneinheiten eine Zunahme der Verkehrsbelastung um 1100 auf 1700 Fahrzeuge pro Tag.

Im Tenor des Gutachtens zu lesen: „Dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen führt in keinem Fall zu einem Belastungswert, der in einer der angrenzenden Wohnstraßen als unverträglich anzusehen wäre. Dies gilt sowohl für die verkehrliche Zumutbarkeit als auch für die schalltechnische Beurteilung“.

Möglichkeiten geprüft

Unabhängig davon wurde auch geprüft, welche Möglichkeiten für eine zweite Ausfahrt, samt deren Entlastungswirkungen, bestehen. Variante 1 mit Erschließung über die Rosenstraße würde keine zusätzlichen Kosten verursachen, aber auch die höchste Belastung für die Rosenstraße bedeuten.

Sieben weitere Varianten einer weiteren Verkehrsanbindung könnten lediglich in Verbindung mit Variante 1 ausgeführt werden.

Glaser gab zu Bedenken, dass auch Umwelt und Naturschutz und die Kosten berücksichtigt werden müssen.

Wolfgang Schröder sah auf Platz 1 die alleinige Variante 1 und auf Platz 2 die zusätzliche Variante 5 „Erschließung nach Westen zur Straße Am Schefflenzer Weg als Anbindung außerorts“.

Die Planer gehen bei dieser Variante von einer Länge von 270 Meter und Kosten ohne Grunderwerb und Naturschutz in Höhe von rund 300 000 Euro aus.

Die Rosenstraße würde mit 678 Fahrzeugen pro Tag zusätzlich belastet und mit 422 Fahrzeugen die neue Anbindung.

Die Bürger waren grundsätzlich für eine zweite Anbindung. Nach einem Plädoyer von Dr. Rösch und Klaus Hoffert für eine weitestmögliche Verkehrsentlastung Seckachs durch die zusätzliche Variante 3 alternativ „Erschließung nach Osten zur Waidachshofer Straße in einer Länge von 480 Metern“, Kosten vermutlich 525 000 Euro mit einer vermutlichen Entlastung der Rosenstraße von 373 Fahrzeugen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018