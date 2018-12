Motto „Von Bürgern – Für Bürger“ Rechnung getragen

Großeicholzheim.„Dies ist unser Beitrag zum Umweltschutz, den die Bürger-Energie Großeicholzheim und somit alle durch ihre Mitgliedschaft und Wärmenutzung in der Genossenschaft aktiv leisten.“

Mit dieser Aussage verwies Vorstandsmitglied Roland Bangert bei der Generalversammlung der Bürger-Energie Großeicholzheim in der „Tenne“ im Wasserschloss nicht ohne Stolz auf die positiven Zahlen im Geschäftsbericht der Vorzeigeeinrichtung für 2017.

So wurden seit der Inbetriebnahme der Biogasanlage am 19. Dezember 2013 bis Ende des vergangenen Jahres bereits mehr als 1,4 Millionen Liter Heizöl bzw. über 4438 Tonnen CO2 eingespart. Pro Jahr liegt man im Schnitt damit bei 320 000 Liter Heizöleinsparung, was man mit Recht als eine Investition in die Zukunft bezeichnen könne.

Kooperative Zusammenarbeit

Gefördert durch die Europäische Union im Fonds für regionale Entwicklung und das Land Baden-Württemberg sowie in enger kooperativer Zusammenarbeit zwischen den Bürgern der Gemeinde Seckach mit ihren Ortsgremien und der beteiligten Landwirtschaft, trage immer mehr der Slogan „Von Bürgern – Für Bürger“ Rechnung.

Nachdem Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Thomas Ludwig in seiner Begrüßung sowohl den Mitgliedern des Vorstandes als auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ihre verantwortungsvolle innovative Arbeit gedankt und Peter Bussemer als Bürgermeister-Stellvertreter begrüßt hatte, legte Reinhold Rapp in seiner Funktion als Vorsitzender die Inhalte der Bilanzzahlen offen.

Hierbei konnte er auf 1 919 551 Euro auf der Aktiv- und der Passivseite und 348 863 Euro als stetig steigende Umsatzerlöse verweisen. Dadurch könne man auch den Zinsaufwand Jahr für Jahr verringern, der sich aktuell auf 31 706 Euro beläuft. Namens Vorstand und Aufsichtsrat wurde auf Vorschlag von Thomas Ludwig der Jahresgewinn aus 2017 in Höhe von 70 745,13 Euro mit 68 445,13 Euro auf die neue Rechnung vorgetragen und 1500 Euro der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Satzungskonform stimmte man für die Vergütung des Kapitals mit 2,5 Prozent (= 800 Euro).

Das Ergebnis der satzungsmäßigen Prüfung dokumentierte einen ständigen und gemeinschaftlichen Informationsaustausch zwischen den Führungsgremien und somit eine funktionierende Genossenschaft.

Anmerkend sagte Ludwig, dass aufgrund des hohen Anteils von Geschäftsguthaben die Rücklagen stärker als bisher erhöht werden sollten. Der Jahresüberschuss in Höhe von 70 745,13 Euro und seine Verwendung fanden einhellige Zustimmung, so dass Günter Schmitt-Haber als Mitglied den Antrag zur Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates stellen konnte, dem einstimmig stattgegeben wurde.

Mit einem zuversichtlichen Ausblick auf das anstehende Geschäftsjahr und der Behandlung von Fragen durch die Mitglieder wurde zu einem gemütlichen Jahresabschluss in der „Tenne“ übergeleitet. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018