Naturfreunde in Zimmern haben keine Nachwuchssorgen

Zimmern.Bei der Jahreshauptversammlung des Angel- und Naturfreundevereins Zimmern dankte der Vorsitzende Leonardo Iurlo zunächst allen, die die Interessen des Vereins unterstützt haben, besonders aber den Mitgliedern des Vorstandes für ihre Arbeit und der Gemeinde Seckach für die stete Unterstützung.

Der gesammelte Müll im Rahmen der alljährlichen Bachreinigung sei von den Bauhofmitarbeitern der Gemeinde fachgerecht entsorgt worden und dank der Bemühungen von Christiane Wettke konnten sich alle Helfer nach getaner Arbeit im Rahmen eines gut vorbereiteten Grillfestes stärken. Auf heftige Kritik beim Vorsitzenden stieß die Tatsache, dass man im Rahmen einer Bachbegehung zwei Pumpen entdeckte, die illegal Wasser aus dem Bach, wie zum Beispiel zum Befüllen eines Pools, benutzt wurden.

Als besonders erfreulich wertete der Vorstand die Tatsache, dass unter der tatkräftigen Mithilfe der Vereinsjugend 400 Jährlinge eingesetzt werden konnten. Der Vorsitzende vergaß in diesem Zusammenhang nicht, dass dem Verein in den vergangenen Jahren eine stattliche Zahl von Jugendlichen beigetreten war, so dass man in Sachen Nachwuchs keine Probleme zu verzeichnen habe. D as Weinfest sei durch die Bevölkerung gut angenommen worden und so wolle man diese Veranstaltung auch künftig in den Vereinsterminus aufnehmen.

Im Anschluss teilte Gewässerwart Gerry Zeller mit, dass auch im laufenden Vereinsjahr geplant sei, 400 Jährlinge einzusetzen. Im Berichtsjahr seien insgesamt 57 Fische gefangen worden, darunter 55 Bachforellen und zwei Regenbogenforellen.

Der Wanderpokal für den größten gefangenen Fisch ging an Michele Iurlo und Hendrik Baur. Dank der guten Weinfestveranstaltung konnte im Anschluss Kassenwartin Judith Barth über einen zufrieden stellenden Kassenstand berichten und da die beiden Kassenprüfer Ludwig Kohler und Josef Saur keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Ludwig einstimmig Entlastung.

Rege Diskussionen über zum Beispiel die Werbeschilder an den Ortseingängen und die Teilnahme am Straßenfest sowie das geplante Weinfest im September schlossen sich an.

Abschließend regte Leonardo Iurlo an, dass wegen der Außendarstellung des Vereins T-Shirts angeschafft werden sollten.

Bürgermeister Thomas Ludwig lobte die Vielfältigkeit des Vereins und hob besonders die gute Nachwuchsarbeit hervor. Er erläuterte, dass im Rahmen einer Gewässerschau durch die untere Wasserbehörde die Missstände zwar erkannt, aber noch nicht beseitigt wurden. Weiter teilte das Ortsoberhaupt mit, dass sich an der Fischereigrenze durch den neuen Pachtvertrag keine Änderungen ergeben hätten. In den anschließenden Grußworten wurde die enge Einbindung des Vereins in das Gemeinwesen gewürdigt und die Verwirklichung der naturnahen Inhalte der Vereinsvorgaben hervorgehoben.

Abschließend teilte Leonardo Iurlo mit, dass die Bachreinigung am 13. April mit Treffpunkt um 9 Uhr an der neuen Brücke und das Weinfest am 7. September im Feuerwehrgerätehaus der heimischen Feuerwehr stattfindet. L.M.

