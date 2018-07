Neben der Musik gab es nachdenklich machende Texte

Anzeige

Die Stammorchester aus Seckach und Oberschefflenz brillierten unter dem wechselnden Dirigat der Heß-Brüder non-stop durch das ganz fast zweistündige Programm. Mit durchaus kritischen Aussagen. Denn wie einer der Ansagen zu entnehmen war, drängt es nicht nur die Musiker, zu rufen „Es ist genug“, wenn man von 3000 ertrunkenen Flüchtlingen im Mittelmeer, von über 300 000 Toten in Syrien und den unglaublich vielen Kindern unter der Armutsgrenze in Deutschland höre, bei drei Milliarden Ausgaben für die Never-Ending- und „schon lächerlichen Geschichten“ über Stuttgart 21 und den weltberühmten Berliner Flughafen.

Zum Mitsingen eingeladen

Die Akteure luden ihr großes Publikum ein zu Mitsingen von „Es ist genug“ – auch bekannt als „Jesus siegt“ – und das Engagement dieses Zufallschors sprach für sich. Es war den Musikern sichtbar eine Freude, ihr Publikum so begeistert auch „von guten Mächten wunderbar geborgen“ und vieles mehr mitschmettern zu hören.

Den kleinen Geschichten und den dazu passenden Musikstücken war weiter zu entnehmen, dass der einzige Weg, glücklich und zufrieden zu leben, darin besteht, dass man im Hier und Jetzt lebt, und der einzige Weg herauszufinden, zu was man alles fähig ist, es mit viel Engagement immer wieder zu versuchen.

Das Kirchenkonzert schloss musikalisch mit dem gemeinsam gesungenen „Weil ich Jesu Schäflein bin“.

Hermann Schmitt dankte in seiner Funktion als Vorsitzender des Musikvereins Seckach der Pfarrgemeinde, seinen Musikerkollegen ebenso wie die Dirigenten für den fleißigen Probenbesuch und dem Publikum für die spürbare Begeisterung.

Außer der tollen Musik war ein weiteres „Highlight“ des Abends die offizielle Übergabe der von Mario Nasselu gestifteten Gemälde an ihre Ersteigerer Roswitha und Bernhard Nonnenmacher sowie Barbara und Hermann Schmitt durch den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Bernd Dietl.

820 Euro für Kirchturmsanierung

Durch die Versteigerung der drei Bilder und einen Obolus durch den Künstler selbst konnten 820 Euro in den Spendentopf zur Kirchturmsanierung wandern, wofür er den Spendern von Herzen dankte. Ein weiteres Dankeschön ging an die beiden Musikvereine: „Nie hat ein Konzert die Bezeichnung Kirchenkonzert so sehr verdient wie dieses“. L.M.

