Neue Freizeitanlage in Seckach geplant

Die großen sportlichen und gesellschaftlichen Leistungen des SV Seckach wurden auch dadurch anerkannt, dass man unter anderem von der Dietmar-Hopp-Stiftung einen stattlichen Zuschuss zur Sanierung der Sportanlagen erhalten habe und zudem eine Tafel mit Würdigung überreicht bekam.

Um den 691 Mitglieder starken Verein auch für die Zukunft im Ehrenamt standsicher zu halten, seien Gespräche und Diskussionen geführt worden, um mehr Helfer und freiwillige Unterstützer zu gewinnen. Da man konsequent neue Wege in der Vereinsgestaltung gehen werde, sei erstmalig eine Stelle für ein Freiwilliges-Soziales-Jahr durch Chiara Schneider in enger Kooperation mit der Seckachtalschule geschaffen worden. Dadurch konnte eine Unterstützung in den Bereichen der Bambinis, im Tischtennis und bei den Sportkeglern erreicht werden.

Gleichzeitig wolle man den Inhalten eines Mehrspartenvereins gerecht werden und so solle eine in der Verantwortung der Turnabteilung stehende „Freizeitanlage“ mit Boule-, Kneipp-Anlage, sowie mit der Bestückung von Fitnessgeräten erstellt werden. Dies als Weiterentwicklung der bereits getätigten Modernisierungen der Sportstätten und des gesamten Sportheimes mit Kegelbahnen und Tischtennishalle, wobei das Sportheim demnächst verpachtet werde. Nachdem der Vorsitzende noch den Herren der Sportkegelabteilung zu ihrer dritten Meisterschaft in Folge und den Aufstieg in die Regionalliga gratuliert hatte, konnte Kassenwart Reinhard Eckl über zufriedenstellende und geordnete Finanzen berichten. Da dies durch die Kassenprüfer lobend bestätigt wurde, wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Bürgermeister Thomas Ludwig bezeichnete den SVS als „festen und anerkannten Bestandteil im Gemeindeleben“ und lobte nicht nur die zukunftsweisende Nachwuchsarbeit in allen Abteilungen, sondern erkannte auch das große Engagement der Vorstandsmitglieder an.

Anschließend erfolgte ebenfalls einstimmig die Bestätigung der Abteilungsleiter: (Sportkegeln) Bruni Pistor, (Fußball) Lukas Rupp und Achim Hiertz, (Tischtennis) David Sigmann, (Tennis) Hermann Heilig, (Jugendabteilung-Fußball) Martin Schmitt, Leo und Jakob Schleier.

Auszügen der Abteilungsberichte war zu entnehmen, dass die Turner derzeit auf 336 Mitglieder in sieben verschiedenen Kursen unter Rainer Kampfhenkel, Karin Holzschuh, Bonni Zielasko und Sarah Dodaj stolz sein können. Bei den Keglern erfuhren am Bezirkstag durch den Bezirksvorsitzenden W. Kunkel folgende Mitglieder für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft beim WKBV Ehrungen: für über 20 Jahre Bronze Alexandra Pummer, Marta Faix, Barbara Hoffmann, Sylvia Thierl und Jürgen Retter. Für über 35 Jahre Silber Rainer Miesch, Herbert Scheuermann und Walter Kristofory silber. Die Damen schlossen die Runde auf Platz 2, die Herren als Meister, die Gemischte Platz 4 und die U18 Platz 2. Außerdem informierte Bruni Pistor, dass die Jugendbezirksmeisterschaften 2018 dieses Jahr am 14. und 15. April in Seckach stattfinden.

Die Tennisabteilung ist stolz, dass sie ihre Mitgliederzahl im Berichtszeitraum stabil und ihre Anlage top instandhalten konnte. Die Damenmannschaft hat den Verbleib in der Kreisklasse nicht geschafft, ist aber weiter wettkampfbegeistert und braucht aufgrund ihrer Mitgliedsstärke nicht mit anderen Vereinen kooperieren. Die Herren schafften bravourös den Aufstieg von der 2. in die 1. Bezirksliga. L.M.

Dienstag, 20.03.2018