Neue Kindergartenleitung wurde offiziell in das Amt eingeführt

Seit dem 1. Juni ist die 31-jährige Katina Göhlich Kindergartenleiterin in Großeicholzheim eingesetzt. Neben der Leitungsfunktion ist sie noch in der Kindergartengruppe tätig. Sie hat an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg frühkindliche Bildung und Erziehung studiert und mit dem Bachelor of Arts in Kindheitspädagogik abgeschlossen. Bislang war sie in Assamstadt als Gruppenleitung tätig. Ebenfalls mit Bachelor of Arts als Kindheitspädagogin schloss Sabrina Gehrig ihr Studium ab und war seither Gruppenleitung im Kindergarten in Bad Rappenau-Fürfeld. In Großeicholzheim arbeitet sie seit Anfang Juli als pädagogische Fachkraft, wo sie zusätzlich zur Verhinderungs-Stellvertreterin der Kindergartenleitung bestellt wurde.

Im Rahmen des Sommerfests mit gemeinsam gesungenen Liedern, Vorführungen der Kinder, Schlauchgymnastik und einem pfiffigen Feuerwehrlied, bei dem auch die Eltern mitmachten, wurden zudem die Vorschüler verabschiedet. Für ein kurzweiliges und unterhaltsames Fest sorgten neben den kulinarischen Genüssen auch Spielstationen mit Wassertransport, Dosenwerfen und Feuer löschen. In Feuerwehroutfits konnte man sich mit Eltern oder Großeltern verewigen lassen. Roland Bangert vom örtlichen Kindergarten-Förderverein nutzte die Gelegenheit, bei den zahlreichen Festbesuchern für den Vereins zu werben. L.M.

