Neue Mitglieder in fast allen Stimmlagen gesucht

Inzwischen der Chorgruppe Schefflenztal angeschlossen, werde man in diesem Jahr beim 160-Jahr-Vereinsjubiläum des MGV Auerbach teilnehmen.

Aufgrund der beruflichen Situation von Dirigent Klaus Bayer seien die Singstunden dahingehend geändert worden, dass man bis zur Sommerpause monatlich zwei Proben mit ihm und jeweils eine Singstunde mit dem Vizedirigenten Hubert Knapp abhalten werde – und dies im Wechsel mit dem MGV Auerbach, der ebenfalls mit Personalproblemen behaftet ist.

Schließlich dankte Klaus Rinklin allen, die sich für die Belange des Vereins eingesetzt haben, besonders bei den Dirigenten Klaus Bayer, Hubert Knapp und Eberhard Gramlich, bei den örtlichen Vereinen und Institutionen für die harmonische Zusammenarbeit und bei der Gemeinde mit Bürgermeister Thomas Ludwig für die stete Unterstützung.

Gerade Letzterer gab der Hoffnung Ausdruck, dass der MGV weiter existieren werde.

Der Männergesangverein „Liederkranz“ sei ein fester und anerkannter Bestandteil im Gemeindeleben, war auch der Tenor in den Grußworten der Gäste mit Thomas Kegelmann für die Vereine und Erhard Saffrich für die Feuerwehr. Schriftführer Berthold Schmedding erinnerte in seinem ausführlichen Bericht an die Feierlichkeiten zum 145-jährigen Bestehen, wo Karl Heinz Haaf nach 44 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet wurde, an die verschiedenen Auftritte, Ständchen und Teilnahmen an Beerdigungen, an den Konzert- und Ehrungsabend des Chorverbandes, das Maibaumstellen, an den musikalischen Kaffeenachmittag, die Liederabende und Freundschaftssingen.

Präsent sei man auch bei der Feier zum Volkstrauertag, beim Festgottesdienst zum ersten Weihnachtsfeiertag, bei Aktivitäten in der Fastnacht, beim Straßenfest und der angeschlossenen Gewerbeschau und abgerundet wurde das Vereinsjahr mit dem Vereinsausflug und mit der harmonischen Weihnachtsfeier.

Weiter berichtete Kassenwart Wolfgang Blatz über einen zufrieden stellenden Kassenstand. Da die Revisoren, vertreten durch Fritz Eberle, keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Ludwig dem gesamten Vorstand als Dankeschön für die gute Arbeit einstimmig Entlastung.

Fleißiger Probenbesuch

Für fleißigen Proben- und Veranstaltungsbesuch ausgezeichnet wurden mit einem Präsent Konrad Henn, Artur Mayer, Dieter Hofmann, Hubert Knapp und Franz Salopek, Fritz Eberle, Walter Winkler, Bruno Martin und Klaus Rinklin, Alfred Krözinger und Günter Kegelmann, Wolfgang Blatz und Reinhard Bassing sowie Karl Heinz Haaf, Harald Seifert, Herbert Haber und Rudi Martin. L.M.

