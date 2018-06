Neue Wasserspielanlage, neuer Spaß

Anzeige

Seit der Einweihung am 11. Juni 1979 waren die hölzernen Wasserrinnen, das ehemalige Schaufelrad, die Wassertische und Matschplatten in Betrieb, stets der Witterung ausgesetzt und emsig genutzt. So blieb es nicht aus, dass die Spieleangebote trotz regelmäßiger Wartung und guter Pflege einmal ersetzt werden müssen. Bei der Firma Münch in Limbach fand man den richtigen Partner gefunden. Nach Besichtigung der alten Anlage stellte man dort ein ähnliches System einer Wasserspielanlage aus Stahl zusammen, das nun unter Einbeziehung der Wasser fördernden „Archimedischen Schnecke“ installiert wurde.

Dieter Gronbach wies in seiner Dankesrede auf die Umstände hin, die damals zum Bau der Anlage führten. Durch den nahezu gleichzeitigen Umbau mehrerer der alten Kinderdorfhäuser musste der ehemalige „Spielplatz“ zwischen dem Kindergarten und den Häusern St. Gallus und St. Stephan mit seinen alten Geräten weichen, um Platz für die Erweiterungen zu schaffen. Ein geeignetes Ausweichgelände fand sich erst nach langer Überlegung in dem Bereich des heutigen Spielgeländes.

In der St. Bernhard-Schule wurde ein Malwettbewerb ausgeschrieben, der die Vorstellungen der Kinder festhalten sollte. Den folgenden Architektenwettbewerb gewann der Buchener Architekt Ullmann. Er wurde mit der Planung beauftragt und entwarf die Gestaltung des heutigen Geländes. Dabei entwickelte sich auch eine Interessengruppe aus Erziehern und Lehrern, der Dorfleitung unter Pfarrer Duffner, den beauftragten Baufirmen und den Handwerkern. Durch den Spielplatzausschuss schließlich erfolgte in einem Zeitraum von vier Jahren die Planung der einzelnen Spielbereiche und deren schrittweise Ausführung.

Ohne die Hilfe von Gönnern und Spendern könne man allerdings ein solches Projekt, eines der größten Spielgelände im Kreis, nicht aufrecht erhalten, betonte Geschäftsführer Dieter Gronbach. So sei die Freude sehr groß gewesen, als man Ende 2016 die erfreuliche Nachricht der Stiftergemeinschaft der Sparkasse erhalten habe, die Klinge mit dem genannten Förderbetrag zu unterstützen. Mit sechs Scheren wurde schließlich das Absperrband durchschnitten und die neue Wasserspielanlage damit freigegeben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018