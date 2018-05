„Nimm die Welt ins Gebet und stelle dich den Herausforderungen“

Anzeige

Er machte deutlich, dass die zehnjährige Ausbildung zum Priester den Anwärtern einiges abverlangt, aber auch vieles schenkt. Begeistert erzählte er von Lukas’ Wunsch, in Schweden zu studieren, und als er ihn in Uppsala besucht habe, sein Erstaunen über dessen schwedische Sprachgewandtheit. „Wir haben viel zusammen erlebt“, schon in der Jugendarbeit in Seckach, aber auch in der Gemeindearbeit, bei der Exkursion nach Taizé. Immer wieder habe ihn die aktive Bodenständigkeit und Kreativität von Lukas Biermayer überrascht. So auch sein Wunsch, als Seelsorger im Europapark zu agieren. Diese kreative Bodenständigkeit und ansteckende Begeisterung zeichnen den Neupriester aus und zeigen, dass sein Primizspruch „Friede diesem Haus“ wunderbar passe.

Derzeit ändere sich die Kirche rasant, „wir sind als Kirche eine ständige Baustelle“, und dazu sei der eingerüstete Seckacher Kirchturm während der Primizfeier mehr als passend. Man wisse nicht, was bei den Baumaßnahmen herauskommt, aber dass es etwas Gutes wird, dafür sei jeder einzelne Christ mit verantwortlich. Von Lukas Biermayer wisse er, dass dieser ein Priester nach dem Vorbild seines Namenspatrons sein möchte, dafür wünschte er ihm neben vielen guten Wegbegleitern eine gute Kondition und „nimm die Welt immer ins Gebet“ und stelle dich den vielen Herausforderungen, beispielsweise um gute Gemeinschaften in einer lebendigen Gemeinde aufzubauen. „Wir sind nicht von gestern, und wir haben noch ein Morgen vor uns.“

Sein abschließender Dank richtete sich an die Eltern, weil sie ihren Sohn „hergegeben haben“, und für den Rückhalt, an die Gemeindepfarrer und den Dekan für die gute Führung in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Seckach-Osterburken und das ganze Dekanat – „gefühlt habt ihr die Hälfte der Erzdiözese Freiburg ausgebildet“.

Nach dem allgemeinen Primizsegen dankte Lukas Biermayer allen, die ihm diesen Gottesdienst ermöglicht und ihn mitgestaltet haben: seinen Mitzelebranten und bisherigen Wegbegleitern Dr. Christian Hess, Dekan Johannes Balbach, dem ehemaligen Regionaldekan Michael Vollmer, den Pfarrern Andreas Schneider, Kurt Wolf und Rudolf Bschirrer sowie Diakon Bernhard Greef, weiter seinen Eltern und Geschwistern, dem Gottesdienst-Team, Mesnerin Mechthild Schindler, Ministranten, Musikverein, Singkreis und Organist Bender.

Nachdem der Musikverein sein Wunschlied „Music was my first love“ begeisternd präsentiert und die Orgel die Gottesdienstbesucher verabschiedet hatte, traf sich die Festgesellschaft in der Seckachtalhalle, wo Pfarrer Schneider noch einmal seiner Freude und Begeisterung über dieses nicht alltägliche Fest Ausdruck gab.

Bürgermeister Thomas Ludwig meinte, dass die Gemeinde Seckach an Pfingsten 2018 ganz im Zeichen dieser Primizfeierlichkeiten stand, die über viele Wochen und Monate von zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Kräften unter der Leitung von Pfarrer Schneider vorbereitet worden war.

„Wir“ vor das „Ich“ gestellt

Ludwig erinnerte an den nicht alltäglichen Festgottesdienst anlässlich der „Heimatprimiz“ und gab einen kurzen historischen Rückblick zu den Themen „Priester aus Seckach“ und „Primizen in Seckach“, die letzten vor 51 Jahren in Großeicholzheim und vor 54 Jahren in Seckach. Er gratulierte Lukas Biermayer zur Priesterweihe in einem Dankesreigen. „Danke dafür, dass Gott Dich, lieber Lukas, aus unserer Mitte gerufen hat, in seinen Dienst zu treten und dass Du diesen Ruf gehört und diese Berufung angenommen hast. Somit ist dieser 20. Mai 2018 also nicht nur für die Pfarrgemeinde ein großer Tag, sondern auch für die bürgerliche Gemeinde.“ Man sei stolz auf dieses Geschenk Gottes und seine Entscheidung, das „Wir“ vor das „Ich“ zu stellen als „Handwerker der Nächstenliebe“, die Sorge um den Nächsten höher zu bewerten als die üblichen Karrieremuster nötige den Seckachern größten Respekt ab.

Der Primiziant lebe seit seinem fünften Lebensjahr in Seckach und konnte im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements in der Kirchengemeinde und im Musikverein schon viele wichtige Erfahrungen sammeln. Dieses Beziehungsnetz habe ihm zusammen mit dem Elternhaus wichtige Werte und Haltungen vermittelt.

Dem offiziellen Teil schloss sich ein Beisammensein an, bevor der Festtag mit einer Dankandacht mit Einzelprimizsegen seinen würdigen Abschluss fand. L.M.

