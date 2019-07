Norbert Lenz wird 60

Großeicholzheim.Man könnte ihn als Mister „ASV Petri Heil“ bezeichnen, denn mit seinem Angelsportverein ist der Ur-Großeicholzheimer Norbert Lenz fest verbunden. Wenn er an diesem Freitag seinen 60. Geburtstag feiert, werden sich vermutlich eine ganze Reihe seiner Angelfreunde die Klinke in die Hand geben.

Gefühlt kennt Norbert Lenz jeden zweiten Angler von Neckar, Main und Rhein und nach dem 20. Fischereislehrgang, den er als Lehrgangsleiter ab 30. August anbieten wird, hat er rund 1000 Angelsportbegeisterten zu ihrem Fischereischein verholfen. Ein Ehrenamt, das ihm viel Zeit abverlangt. Der Maurermeister und Polier hat viele Interessen und jede Menge Ehrgeiz. Seine beruflichen Weiterbildungen hat er berufsbegleitend absolviert, während seiner Bundeswehrzeit beim Pionierbataillon in Speyer hat er das Motorbootpatent abgelegt und den Sprengschein erworben, um als Ausbilder zu fungieren. Seinem Angelsportverein ist er 1983 beigetreten und fungiert dort seit 1991 im Vorstand, davon seit 21 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung von zwei Jahren als Vorsitzender. Doch seit 19 Jahren hat er seine Begeisterung für das Rennrad, speziell für’s Pässefahren, entdeckt. Seitdem ist er mehrmals im Jahr unterwegs und bereits über 50 namhafte Pässe gefahren. Der Schar der Gratulanten mit Ehefrau Jamsri an der Spitze schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. L.M.

