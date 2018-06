Nur Sieger gab es an der Seckachtalschule

Anzeige

Bewegungsintensives Angebot

Zusammen mit Chiara Schneider, die zum Schuljahresende ihr freiwilliges soziales Jahr an der Schule abschließt, wurde das bewegungsfreundliche Angebot ausgewählt und vorbereitet. Ihr Einsatz wurde mit einem Gutscheinpräsent vom gesamten Kollegium gewürdigt.

Als voller Erfolg wurde das freiwillige soziale Jahr und die neu geschaffene Stelle in Kooperation mit dem SV Seckach auch von Bürgermeister Thomas Ludwig dargestellt, der sich darüber freute, dass die Stelle nahtlos auch im kommenden Schuljahr besetzt werden konnte.

Sportliches Programm

Doch eigentlich ging es an diesem Tag ja nicht ums Reden, sondern um jede Menge Aktionen, die Chiara Schneider dann auch mit der Einteilung der Gruppen startete. Das sportliche Programm gestaltete sich in zwei einstündigen Etappen sowohl in der Seckachtalhalle, als auch auf dem gesamten Schulaußengelände. Die Eltern würdigten besonders die gelungene Spieleauswahl, die Gemeinschaftsherausforderungen und -erlebnisse förderten und vor allem die ungezwungene harmonische Atmosphäre an diesem schulischen Aktionstag. Erfrischung gab es beim Fingerfood-Büffet, zu dem alle Eltern beigetragen hatten. Währenddessen ging ein Teil des Lehrerkollegiums an die Auswertung der Endergebnisse. Die Spannung stieg, als Rektorin Hampe das nur knappe Ergebnis präsentierte. Mit 35 Gesamtpunkten gingen die kleinen Sportler gegenüber den Großen, die 34 Gesamtpunkte erreichten, nur knapp in Führung.

Medaillen verliehen

Die von Rainer Kampfhenkel künstlerisch gelungenen Medaillen wurden Klein und Groß persönlich überreicht und mit einem Abschlussbild endete der ein erfolgreiches Treffen der Schulgemeinschaft der Seckachtalschule. L.M.

