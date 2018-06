Partei will behutsame „Modernisierung“ vornehmen

Anzeige

Seckach.Beim CDU-Gemeindeverband Seckach liegt der Fokus in erster Linie auf den Kommunalwahlen im Mai nächsten Jahres. Daniel Parstorfer teilte in seiner Funktion als Ortsverbandsvorsitzender im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Altes Schulhaus“ in Zimmern mit: „Wir wollen wieder mit einer vollständigen Liste in allen drei Ortsteilen antreten. Als Christlich Demokratische Union wollen wir mit einer fundierten, inhaltlichen Sachpolitik die Bürger von uns überzeugen“.

Keiner Überzeugung bedurfte es bei MdL und Minister Peter Hauk, Bürgermeister Thomas Ludwig, Altbürgermeister und Ehrenbürger Ekkehard Brandt und den beiden ehemaligen Ortsverbandsvorsitzenden Edgar Baier und Otto Schmutz, die mit ihrer Anwesenheit die enge Verbundenheit mit der Seckacher CDU dokumentierten und durch Daniel Parstorfer besonders begrüßt wurden.

Resümierend auf die Aktivitäten im Berichtszeitraum erinnerte der Vorsitzende an das Engagement im Rahmen der letztjährigen Bundestagswahl, an die Ortsbegehung zusammen mit MdB Alois Gerig und an die damit verbundene positive Veränderung des Seckacher Ortsbildes. „Jeder, der durch Seckach fährt, kann sehen, wie sich die Gemeinde entscheidend verbessert hat“. Auf diese Weise entstand, so Parstorfer, in der Ortsmitte zudem neuer Wohnraum.