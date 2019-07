Probestau des Rückhaltebeckens „galaktisches“ Unternehmen

Seckach.Im Mittelpunkt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Hochwasserschutz – Einzugsbereich Seckach/Kirnau“ im Rathaus Seckach stand neben dem Bericht des Technischen Leiters Dr. Wolfgang Hauck über den erfolgten Probestau des Hochwasserrückhaltebeckens 53 an der Kirnau zwischen Osterburken und Adelsheim auch die Umschuldung von Kommunaldarlehen.

Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Thomas Ludwig begrüßte die Mitglieder sowie die Vertreter der Stadtwerke Buchen und der Fachbehörden.

Dr. Hauck berichtete über den im Januar durchgeführten Probestau des Beckens HRB 53 bei Adelsheim, der auch ein großes öffentliches Interesse gefunden habe und ein „galaktisches“ Unternehmen gewesen ist. In seiner Präsentation und seinen Ausführungen ging er eindrucksvoll auf die Probestauung des „großen und schwierigen“ Beckens ein.

Das erarbeitete und vorgeschriebene Probestaukonzept wurde in rund einer Woche erfolgreich absolviert.

Dabei wurde ein künstliches Hochwasser erzeugt, um die technischen Annahmen im Probestau, der am 22. Januar begann und am 29. Januar endete, überprüfen zu können. Die Dichtheit des Beckens wurde geprüft und die Abflusswerte ermittelt.

Die Setzungsmessung, so Dr. Hauck, brachte die Erkenntnis, dass sich das Bauwerk minimal in Richtung Adelsheim absenkte. Das erarbeitete und vorgeschriebene Probestaukonzept wurde erfolgreich absolviert, das Ziel in jedem Fall erreicht und die bedingungslose Funktionstüchtigkeit der Stauanlage unter Beweis gestellt.

„Der Probestauzeitraum war“, wie Vorsitzender Thomas Ludwig sagte, „eine spannende und intensive Zeit“. Sein Dank galt Dr. Wolfgang Hauck, den Kommunen sowie den beteiligten Stauwärtern.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt informierte Dr. Hauck die Mitglieder der Versammlung über seine Tätigkeit im vergangenen Jahr. Bei den Hochwasserrückhaltebecken HRB 1 und 3 in Ahorn-Eubigheim wurden die Sicherheitsdefizite beseitigt und die Bemessungssicherheit hergestellt. Bei den weiteren Stauanlagen werden die Vorschläge aus der vertieften Sicherheitsprüfung ebenfalls umgesetzt.

Eine große Herausforderung und zentrales Thema in den nächsten Jahren wird die Beschaffung eines benötigten Prozessleitsystems darstellen. Die diesbezüglichen Ausschreibungsunterlagen werden derzeit zur geplanten Ausschreibung, die noch ansteht, vorbereitet.

Beide Berichte nahm die Versammlung zustimmend zur Kenntnis.

Beim dritten Punkt informierte Verbandsrechner André Kordmann über die geplante Umschuldung von Kommunaldarlehen da die Zinsfest-schreibungen auslaufen, wodurch eine solche erforderlich ist. Der Betrag beläuft sich auf rund 463 000 Euro.

Die Verbandsversammlung ermächtigte einstimmig den Vorsitzenden, nach Vorlage der entsprechenden Kreditangebote die Umschuldung vornehmen zu dürfen. Die preisgünstigste Bank soll den Auftrag erhalten.

Die Bekanntgaben wurden rasch abgehandelt. Unter Punkt „Verschiedenes“ lagen keine Wortmeldungen vor. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019