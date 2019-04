Projekt „Baumschnitt auf Streuobstwiesen“ geht weiter

Zimmern.In der „Pension Paula“ in Zimmern trafen sich die Mitglieder des Verbands „Wohneigentum“ Seckach im Beisein von Bürgermeister Thomas Ludwig und dem Ehrenvorsitzenden Joseph Kowaschitsch zur Jahreshauptversammlung.

Dank an Otto Schmutz

Gemeinschaftsleiter Torsten Nehring dankte zu Beginn seines Rechenschaftsberichts besonders dem stellvertretenden Vorsitzenden Otto Schmutz, der während der Vakanz der Position des Vorsitzenden im Jahr 2017 die Geschäfts- und Vereinsführung übernommen hatte.

Nehrung dankte der Gemeinde für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den Vereinen für das harmonische Miteinander sowie allen, die in den verschiedensten Positionen und Tätigkeiten mitgeholfen hatten, ein lebendiges Vereinsleben mitzugestalten. Otto Schmutz und der Vorsitzende selbst besuchten Veranstaltungen des Verbands wie die Bezirksversammlung des Kreisverbands und die Bezirksverbandssitzung in Karlsruhe.

Weiter erinnerte Torsten Nehring an den Veredelungsschnittkurs mit den Gartenfachwarten Lothar Mayer Bernhard Martin, die Pflanzentauschbörse im Mai auf dem Seckacher Rathausvorplatz, organisiert von Louisa Pols, an die Spendenübergabe an die Grundschule Großeicholzheim sowie an den Kurs „Baumschnitt auf den Streuobstwiesen“.

Dieses Förderprojekt des Landes Baden-Württemberg sei noch von Michael Scherer zusammen mit Martin Bussard beantragt worden und soll auch fortgeführt werden.

Im Herbst, so der Vorsitzende weiter, fand eine erste Informationsveranstaltung unter dem Thema „Infrarot Natursteinheizung“ mit 52 Teilnehmern statt. Den Abschluss eines regen Vereinsjahrs bildete das Adventskranzbinden in der Blumenstube in Großeicholzheim.

Bürgermeister Thomas Ludwig bezeichnete den Verein Wohneigentum als einen festen und anerkannten Bestandteil im Gemeindeleben.

Zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Otto Schmutz oblag es dem Gemeinschaftsleiter Torsten Nehring, einige besonders treue und verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Für mindestens zehnjährige Mitgliedschaft wurden Erika Schmidt, Ludwig Kohler Elmar Genzwürker und Michael Scherer geehrt. Seit mindestens 25 Jahren sind Kurt Pensky und Heinz Zeller dem Verband Wohneigentum treu verbunden.

Für 40-jährige Treue zum VWS wurden Edgar Baier, Gieselher Günzel, Karl Kruspel und Ingrid Wallisch mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet. Nachdem man diverse Investitionen beschlossen und die Vorhaben für das bereits laufende Vereinsjahr diskutiert hatte, fand ein geselliges Beisammensein statt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019