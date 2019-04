Radtreff startet am 7. Mai in die Saison

Großeicholzheim.Die offizielle Eröffnung des AOK-Radtreffs in Großeicholzheim ist am Dienstag, 7. Mai, um 18 Uhr an der Bushaltestelle „Milchhäusle“. Im Vordergrund steht der Spaß am Radfahren mit Gleichgesinnten auf ausgesuchten Strecken zwischen 30 und 50 Kilometer Länge.

In der neuen Radsaison bietet der Radtreff des SV Großeicholzheim jede Woche zwei Termine an und zwar jeweils dienstags um 18 Uhr und donnerstags um 17 Uhr. Eine Teilnahme an der Eröffnungsfahrt sowie am darauffolgenden regelmäßigen Treff ist nur mit einem funktionstüchtigen Fahrrad und mit Fahrradhelm möglich.

Zum Mitradeln sind alle Radbegeisterten willkommen. Eine telefonische Anmeldung ist sinnvoll. Die fachliche Betreuung des Rad-Treffs übernimmt Otto Martin. Für Informationen steht der lizenzierte Übungsleiter unter Telefon 06293/ 1675 zur Verfügung.

