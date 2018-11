Rainer Kampfhenkel erstes Ehrenmitglied

Seckach.Im Fokus des „Schlotfeger“-Helferfestes in der Seckachtalhalle standen die Würdigung langjähriger und besonders aktiver Mitglieder neben einem Ausblick auf die Kampagne 2018/19.

Vorstandsvorsitzender Alexander Winter, Maren Antunovic sowie Tamara Aumüller, beide ebenfalls im Vorstand, dankten den zahlreichen Helfern vor, auf und hinter der Bühne, vor, während und nach den vielen Veranstaltungen, bevor sie die passiven Mitglieder Marc Wallisch, Björn Geider, Arthur Palmer, Lena Erfurt und Steffen Haaf für elfjährige Unterstützung mit der Ehrenauszeichnung in Bronze sowie die Aktiven Selina Keller und Maika Rupp für elfjähriges Engagement mit der Verdienstauszeichnung in Bronze ehrten.

Eine besondere Würdigung erfuhr der Künstler Rainer Kampfhenkel, der sich nicht erst seit Bestehen der Schlotfeger, sondern schon davor für die grandiosen Bühnenbilder verantwortlich zeichnete und als erste Person und nicht einmal „Schlotfeger“ zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Überaus angetan von dieser Wertschätzung seiner ehrenamtlichen Arbeit versprach er, nun auch ein Schlotfeger zu werden.

In seinem Ausblick ging Alexander Winter zunächst auf die konstruktive Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen ein: „Wir diskutieren viel und oft heftig, aber wir finden immer einen Weg“, bevor er auf die anstehende Kampagne unter dem Motto „Seggi in Motion“ einging. Das Motto des Schlotfegerballs wird „Back to the 80s“ sein und die Ausgrabung wird man noch einmal verändern, indem von den „Schlotfegern“ alle örtlichen Kneipen nach dem Rathaussturm besucht werden. Weiter betonte er, dass man wieder an den Umzügen in Merchingen und Mudau teilnehmen wird und ab 2020 Umzug und Kinderfastnacht grundlegend ändern wird. Mit einem gemütlichen Beisammensein endete das Fest. L.M.

