„Religiöses Leben ist mir wichtig, aber es soll nicht zu ernst sein“

Seckach.„Dass tiefer, christlicher Glaube, politisches Interesse, Kreativität und Kunst sowie ein gerüttelt Maß an Humor und Lebensfreude sich nicht ausschließen, sondern einen durchaus ausgeglichenen Charakter ausmachen können, zeigt sich in der Person von Diakon Bernhard Greef.“ So schrieben wir vor fünf Jahren – und an diesen Grundsätzen hat sich bis dato nichts geändert, wohl aber das Lebensalter, das sich am heutigen Mittwoch auf 70 Jahre erhöht.

Geboren wurde der Jubilar am 25. April 1948 in Wuppertal-Barmen als ältester von drei Söhnen des Stahlbauschlossermeisters Rudolf Greef und dessen Ehefrau Cilly.

Der Diplompädagoge ist seit 1975 mit Gabriele, geborene Gerling, verheiratet, und war einige Jahre als Jugendreferent in der Diözese Trier tätig gewesen. 1989 zog das Paar in den Odenwald, wo Gabriele Greef eine Lehrstelle im Kinder- und Jugenddorf Klinge inne hatte, während sich Bernhard Greef einige Jahre mit Begeisterung als Hausmann für die inzwischen fünfköpfige Familie betätigte.