Rennradfahrer schwer verletzt

Seckach.Beim Zusammenstoß eines Rennradfahrers mit einem Kind am Montagabend in der Eicholzheimer Straße in Seckach zog sich der 72-jährige Radfahrer schwere Verletzungen zu. Zuvor fuhr der Mann die Eicholzheimer Straße stadteinwärts.

Auf der leicht abschüssigen Strecke wollte ein Achtjähriger in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Straße überqueren. Der Junge befand sich offenbar bereits in der Mitte der Fahrspur des Radlers, der noch versuchte, links an dem Kind vorbeizufahren.

Gleichzeitig wollte der Junge beim Erkennen des Radlers wieder zurück zur linken Straßenseite, so dass es zu einer Berührung der Beiden kam. Dies hatte zur Folge, dass der Radfahrer stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.