Ruhe der Toten darf nicht gestört werden

Großeicholzheim.Auf eine wirklich gut sortierte „Kirchenabteilung“ kann der Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ im vereinseigenen Heimatmuseum im Wasserschloss stolz sein.

Ständige Weiterbildung

Doch eine plausible Ausstellung und Führung erfordert auch ständige Weiterbildung, der sich die Mitglieder des Vereins gerne stellen. So nutzten sie auch ihre Jahresabschlussfeier, um auf dem jüdischen Friedhof in Bödigheim an dem umfangreichen Wissen von Reinhart Lochmann partizipieren zu können.

Der Leiter des Heimatmuseums und der Gedenkstätten für die jüdischen Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis strotzt nur so von Fachwissen und gibt es genauso anschaulich auch weiter.

Dazu spannte er den GusG-Vorsitzenden Günter Schmitt-Haber als „Plakathalter“ ein, wodurch er aufzeigen konnte, wie zeitsystematisch der ehemalige Verbandsfriedhof angelegt ist. Es gibt praktisch fünf Grabfelder. Im ersten wurde bis 1772 beerdigt, im zweiten dann bis 1810, im Dritten bis 1839, im vierten von 1845 bis 1925 und im letzten bis 1938. Dies hat in Bödigheim vor allem die Judaistin Link aus Berlin dokumentiert. Und das war gar nicht so einfach, weil auf den Grabsteininschriften sehr viele Abkürzungen in Hebräisch standen, die nur ein wirklich geübtes Auge korrekt entziffern kann.

Doch Lochmann ging der Erzählstoff nicht aus. So informierte er die interessierte Gruppe, dass auf dem Friedhof derzeit noch 1575 erhaltene Grabsteine katalogisiert sind, von denen der älteste aus dem Jahr 1625 identifiziert worden war. Begraben sind aber sicher sehr viel mehr Menschen auf diesem Friedhof. Zum Einen ist es Brauch, umgefallene Grabsteine „der Erde wiederzugeben“ und dann es gab auch viele, die sich keinen Grabstein leisten konnten und an die deshalb eine schlichte Holzstehle erinnert hatte bis zu deren Verfall. Dass man die Holzstehlen dann nicht ersetzt hat, hängt mit dem jüdischen Glauben und seinen wichtigsten Geboten zusammen.

Anders als auf den christlichen Friedhöfen ist Grabpflege praktisch ausgeschlossen, weil sie die ewige Ruhe der Toten stören würde und die gehört zu den wichtigsten Geboten. Die Verwandten haben zwar die Pflicht, ihre Toten an deren Todestag auf dem Friedhof zu besuchen, das Totengebet zu sprechen und eventuell zur Ehre des Verstorbenen einen kleinen Stein auf dem Grabstein zu hinterlegen, aber das ist auch die einzige Störung, die der Verstorbene dulden muss. Das eigentliche Totengedenken wird in den Synagogen gepflegt, wo die Verstorbenen mit ihrem Todestag aufgelistet sind. Auf den Grabsteinen ist außer dem Namen eigentlich nur bei bestimmten Berufsgruppen noch eine Besonderheit dargestellt, wie zum Beispiel die segnenden Hände bei Priestern oder bei deren Leviten eine Kanne, weil sie den Priestern bei den Waschungen geholfen haben. Für viele schwer verständlich ist auch, dass es keine Familiengräber gibt. Es wird so beerdigt, wie die Menschen sterben und die Grabbelegung erfolgt, wie beim hebräisch Schreiben, von rechts nach links.

Pflege geregelt

Wie Lochmann weiter ausführte, wurde die Pflege des Friedhofs 1957 vertraglich so geregelt, dass Friedhöfe in Gemeinden, in denen es keine jüdischen Gemeinden mehr gibt, von den politischen Gemeinden „gepflegt“ werden müssen, allerdings ausschließlich in Absprache mit dem Oberrat in Karlsruhe. Dieser muss Baumfällarbeiten ebenso zustimmen wie Reparaturen oder Säuberungsaktionen. Eine weitere Besonderheit in Bödigheim ist das vollständig erhaltene „Haus der Leichenwaschung“, das 1884 gebaut, über der Tür die hebräische Inschrift „Die ist das Haus, in dem alles Leben wiederfindet“ trägt. Und darin wird die Leichenbahre und der aufwendig gearbeitete Leichenwagen von 1910 aufbewahrt, der allerdings seit zwei Jahren professionell restauriert wird. Die Mitglieder von GusG waren sehr interessiert und löcherten den Fachmann, der jedoch um keine Antwort verlegen war. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018