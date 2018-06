Sänger sind kulturell und gesellschaftlich engagiert

Anzeige

Viele Veranstaltungen

So erinnerte er in seinem Rückblick an die gesangliche Mitgestaltung beim Neujahrsempfang der Gemeinde im Jugenddorf Klinge, die Ständchen zu Jubiläen, Geburtstagen und auch bei Beerdigungen, den Auftritt beim Schulfest in der Grundschule in Seckach und viele weitere Veranstaltungen. Den Abschluss des Jahres bildeten die Nikolausfeier für Jung und Alt sowie eine Jubiläumsfeier im Sängerheim.

Unter der Leitung von Dirigentin Christa Parstorfer seien 36 Proben abgehalten worden, wobei Vorsitzender Bernhard Heilig zusammen mit Alexandra Bender als der stellvertretenden Vorsitzenden fleißige Probenbesucher wie Heidi Köhler (32 mal anwesend), Maria Bauer, Angelika Winter, Karlheinz Herbinger (33 mal anwesend), Edith Bundschuh, Alfred Bauer, Franz Frommhold (34 mal anwesend) und Christa Parstorfer selbst (alle 36 Proben anwesend) auszeichnen konnten.

Die Grundlage für eine reibungslose Vereinsarbeit bildeten sechs Vorstandssitzungen. Roswitha Aumüller konnte im Anschluss in ihrer Funktion als Kassenverwalterin über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichten und somit hatten auch die Kassenprüfer Peter Pitz und Alfred Bauer keine Beanstandungen zu vermelden.

Engagement gewürdigt

Chorleiterin Christa Parstorfer zeigte sich in ihren Ausführungen zufrieden über den Proben- und Auftrittsbesuch und lobte das Engagement und das Pflichtbewusstsein der Aktiven und Verantwortlichen. Dem Altersdurchschnitt und dem Zeitgeist in den Vereinen gerecht geworden sei man dadurch, dass nicht mehr so viel Wert auf ein Leistungssingen, sondern mehr auf das „Spaßsingen“, das gesellige Beisammensein und die Festigung der Kameradschaft gelegt wurde.

Ohne dabei die Weiterentwicklung zu vernachlässigen, gelte ein weiterer Kernpunkt der gesanglichen Aktivitäten auch der Pflege der alten deutschen Volkslieder. Als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit erteilten die Mitglieder anschließend auf Antrag von Bürgermeister Ludwig dem Vorstand einstimmig Entlastung. Abschließend bedankte sich Bürgermeister Thomas Ludwig zum Abschluss für das gesangliche, kulturelle und gesellschaftliche Engagement des Vereins bei kirchlichen und weltlichen Anlässen sowie für das Ständchen anlässlich seiner Wiederwahl als Bürgermeister. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018