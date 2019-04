Schon früh mit „Klingevirus“ infiziert

Als Mann der ersten Stunde leistete Peter Schmackeit im Kinder- und Jugenddorf „Klinge“ Pionierarbeit. Sein jahrzehntelanges Wirken wurde jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.

Seckach. „Mit ihrem umfangreichen Wirken haben Sie die positive Entwicklung Seckachs auf Ihre Weise maßgeblich mitgestaltet, denn das Kinder- und Jugenddorf ’Klinge’ ist für unser Gemeinwesen ein Alleinstellungsmerkmal und echtes Aushängeschild“, so Bürgermeister Thomas Ludwig im Rahmen der Feierstunde zur Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Peter Schmackeit durch Landrat Dr. Achim Brötel.

Dem Anlass und dem Lebenswerk des Geehrten entsprechend, benötigte Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz schon etwas Atem, um all die Gäste und Ehrengäste, darunter Vertreter aus dem Aufsichtsrat, der Kommunalpolitik, Vereinen, den Kirchen und Verbänden sowie aus den Schulen und dem Klingeteam zu begrüßen. Ein weiterer Willkommensgruß galt den Freunden und Verwandten von Peter Schmackeit, den Ehemaligen sowie Nikola Irmai-Koppányi und István Koppányi von der Musikschule Bauland, die für einen würdigen musikalischen Rahmen sorgten.

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge wurde 1951 unter dem damaligen Namen „Jugendheim Klinge“ gegründet. Bereits sechs Jahre später wurde der 1935 in Seeheim-Jugenheim geborene Schmackeit mit dem „Klingevirus“ infiziert, betonte Dr. Klotz weiter. Bevor der Geehrte 1999 in den wohlverdienten „Unruhestand“ überwechselte, erlebte er eine bewegte Zeit mit der Übersiedlung nach Niederschlesien, auf der Flucht vor der Roten Armee über das Erzgebirge an den Bodensee. 1955 legte er sein Abitur in Baden-Baden ab, dem ein Studium am Pädagogischen Institut in Heidelberg für das „Lehramt an Volksschulen“ folgte. Noch unter dem damaligen Dorfgründer Pfarrer Heinrich Magnani trat Peter Schmackeit am 2. April 1957 den Dienst als Grund- und Hauptschullehrer in der Klinge – ohne Schule – an.

Pionierarbeit geleistet

Als quasi „Mann der ersten Stunde“ leistete er Pionierarbeit, die die ’Klinge’ bis zum heutigen Tag geprägt und geformt habe, sagte Landrat Dr. Achim Brötel in seiner Laudatio. „Das, was Sie in den vergangenen 84 Jahren und 24 Tagen alles geleistet haben, kann in wenigen Sätzen nicht einmal annähernd sachgerecht würdigen“, so Brötel.

Ab 1973 wechselte der heute 85-Jährige dann als Sonderschullehrer in die St. Bernhard-Schule und verschrieb sich seitdem ganz der Arbeit mit lernbehinderten Kindern und Jugendlichen. Heute noch mit vielen Ehemaligen in Kontakt stehend, sorgte er mit dafür, dass unzählige Generationen in seinen 42 Lehrerjahren fit für das Leben gemacht wurden. Seit 1993 gilt Peter Schmackeit als Haus- und Hoffotograf der Klinge. So entstand ein einzigartiges Bildarchiv mit entsprechenden Publikationen. Kaum im Ruhestand, zeichnet er seit 1999 bis heute als Redakteur für die Klingezeitung und als Chronist mit unerschöpflichem Spektrum von Geschichten und Anekdoten verantwortlich. Seit 1993 ist er zudem Mitglied und Schriftführer im „Rat der Ehemaligen“.

Wie der Landrat weiter ausführte, war Schmackeit seit 1998 Beirat im Kinder- und Jugenddorf Klinge, pflegte internationale Beziehungen und gilt als Motor der Gemeindepartnerschaft zwischen Seckach und Gazzada Schianno in Italien.

Als Anerkennung seines Lebenswerkes verlieh der Landrat namens des Bundespräsidenten, des Ministerpräsidenten, des Kreistags mit Kreisverwaltung und der Klinge die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Für Tochter Andrea Mehlem gab es Blumen.

Den Kindern Orientierung gegeben

Bürgermeister Thomas Ludwig erinnerte an die Anfänge der Klinge als Barackenlager für die im Gipsbergwerk Seckach beschäftigten Fremdarbeiter der Firma Fichtel & Sachs, als Durchgangslager „Teufelsklinge“ für 22 000 Heimatvertriebenen und als Caritasheim für ausgemergelte Kinder und Jugendliche aus den badischen Großstädten.

Peter Schmackeit habe den Kindern mit seiner Art, seiner Lebenseinstellung und seinem beruflichen Sachverstand Orientierung gegeben und dies auf der Grundlage des christlichen Humanismus. Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreichte er den Ehrenteller der Gemeinde Seckach sowie ein Präsent, ehe sich Peter Schmackeit zusammen mit dem Landrat und Vorstand Dr. Klotz in das Goldene Buch der Gemeinde eintrug.

Der Geehrte war sichtlich gerührt und betonte: „Ich widme diese Auszeichnung allen Mitarbeitern in der Klinge. Für mich allein wiegt dieses Stück Metall zu schwer“.

Mit einer Foto-Dokumentation über sein bewegtes Leben, insbesondere im Kinder- und Jugenddorf, machte Peter Schmackeit seinem Ruf als wandelndes „Klinge-Lexikon“ alle Ehre. Danach lud Dr. Klotz zum gemütlichen Stehempfang im Bernhardsaal ein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019