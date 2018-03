Siegfried Barth bleibt Kommandant

Anzeige

Zusammen mit den Abteilungen von Seckach und Großeicholzheim führte man drei Übungen durch und die Teilnahme an den 17 Dienstabenden bezeichnete Barth als sehr gut. Aktuell verfüge die Zimmerner Abteilungswehr über 15 ausgebildete Atemschutzgeräteträger, 26 Sprechfunker, 13 Maschinisten für Löschfahrzeuge, zehn Fahrer mit Erlaubnis CE, sieben Gruppenführer und einen Zuführer.

An Ausbildungen absolvierte Jochen Kolb den Sprechfunkerlehrgang und Tobias Weber und Michael Weber den Sägelehrgang unter Spannung. Ausblickend nannte Barth den Familienwandertag voraussichtlich am 6. Mai, die Kerwe am 10. November und die Weihnachtsfeier am 8. Dezember.

Abzeichen überreicht

Er resümierte auch die Sicherheitswachdienste bei verschiedenen Veranstaltungen. Drei Ausschusssitzungen jeweils in der Abteilungs- und der Gesamtwehr sowie die Anschaffungen von diversem Kleinmaterial, 17 neuen Einsatzjacken für Atemschutzgeräteträger und zwei neuen Handsprechfunkgeräten rundeten das interne Geschehen ab. Präsent war man durch den Abteilungskommandanten selbst bei Geburtstagen, Jubiläen, Neujahrsempfang der Gemeinde und bei überregionalen Tagungen. Die Gesamtmitgliederzahl von 54 Personen gliedert sich in Alterswehr 15, Aktive 26 und Jugendliche 13.

Das Leistungsabzeichen in Silber absolvierten erfolgreich: Roland Bangert, Daniel Kohler, Detlef Philipp, Jochen Kolb, Sebastian Schleier, Carsten Philipp, Tobias Kohler, Michi Weber, Tobias Weber, Gerry Zeller und Kristof Kolbenschlag.

Als Inhalte der Nachwuchsförderung nannte im Anschluss Jugendwart Matthias Grimm die 30 Stunden feuerwehrtechnische und 28 Stunden allgemeine Jugendarbeit, die Teilnahme am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager, Schrottsammlungen, Ferienprogramm, Martinsumzug und die Standbesetzung bei Kerwe. Trotz diverser Ausgaben konnte Kassenwart Carsten Philipp über eine zufriedenstellende Kassenlage berichten und da die Revisoren Jochen Kolb und Kristof Kolbenschlag keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder einstimmig Entlastung. Ebenfalls mit einstimmigem Votum wurden Siegfried Barth zum Abteilungskommandanten und Karlheinz Adam zu seinem Stellvertreter wiedergewählt. Bestätigt in ihren Ämtern wurden auch die beiden Kassenprüfer. Die Glückwünsche der Grußwortredner wurden ergänzt durch ihren Dank für den engagierten Einsatz der Wehrleute. L.M.

