Solarpark „Winterberg“ wird konkreter

Seckach.Nach Seckach und Großeicholzheim wird nun auch der Ortsteil Zimmern, zumindest anteilig, mit einem zwölf Hektar großen Solarpark bedacht. Die Firma Juwi AG aus Wörrstadt hatte in der Septembersitzung des Gemeinderats ihr Unternehmen und ihre Ziele vorgestellt. Damals hatte das Gremium bereits die Aufstellung des erforderlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Winterberg“ befürwortet.

Der Aufstellungsbeschluss wurde nun in der Sitzung am Montag gefasst. „Die Gemeinde Seckach möchte die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines großflächigen Solarparks in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet der Gemarkungen Seckach und Zimmern schaffen“, betonte Bürgermeister Thomas Ludwig. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wird im Bebauungsplan zudem ergänzt durch Nebenanlagen, Einfriedungen und Erschließungswege.

Das Plangebiet befindet sich südlich der Ortslage Seckach sowie nördlich des Waidachshofes in den Gewannen „Am kleinen Winterberg“ in Seckach sowie „Winterberg“ auf Gemarkung Zimmern.

Das Gelände ist ausschließlich in Privateigentum, wodurch ein Gemeinderatsmitglied von der Beratung und Beschlussfassung ausgenommen war. Die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes trägt der Antragsteller und Betreiber. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018