Sortiment hält alles für das tägliche Leben bereit

Anzeige

Seckach.Das Interesse an dem neuen Rewe Nahkauf-Markt von Tanja und Rico Hovemann in Seckach war groß, schließlich hatten die Seckacher über viele Wochen, genauer über 85 Tage erfahren, wie es ist, wenn kein Lebensmittelgeschäft mehr im Ort ist, nachdem der „gefühlt“ schon immer präsente EdekaMarkt Vogt seine Pforten geschlossen hatte.

Umso größer war bei der Eröffnung die Begeisterung über das gelungene Ambiente, die Übersichtlichkeit und die Vielfalt des Angebots.

Bürgermeister Thomas Ludwigs Dank richtete sich an das engagierte Ehepaar Hovemann, das sich damit einen Lebenstraum erfüllt habe. Anerkennende Worte gingen darüber hinaus an Norbert Buchfink als Rewe-Vertriebsleiter Süd-West und seine Mitarbeiter Ulrich Vogt und Ruth Stöhr für die Beratung und praktische Hilfe bei den gelungenen Umbaumaßnahmen, an Thomas Stemmer von der Heilbronner Eigentümergemeinschaft des Gebäudes für die unkomplizierte und uneingeschränkte Kooperationsbereitschaft sowie an Harald Vogt für sein knapp 28 Jahre währendes Engagement in der Gemeinde.