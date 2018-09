Spaß mit den „Schlotfegern“

Seckach.Minispiele mit dem Elferrat der „Seggemer Schlotfeger“ standen am vergangenen Samstag auf dem Ferienprogramm und zehn begeisterte Kinder nutzten die Gunst der Stunde. In zwei Mannschaften aufgeteilt, hatten sie zusammen mit den Elferräten Christian Thomaier, Florian Kraus, Tobias Aumüller, Michael Welz und Arthur Palmer vier Stunden lang Spaß und Bewegung in Parcours mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Weiter war eine ganz besondere Art des Golfspiels im Programm. Die Kinder waren unter anderem auch gefordert im Papierfliegerweitwurf oder beim Staffellaufen. Dennoch schienen die Teilnehmer am Ende deutlich fitter als ihre Betreuer. L.M.

