Sprechanlage soll vor Amoklauf schützen

Nach erfolgter Submission beauftragte der Gemeinderat nun die Firma Riedt aus Mosbach als günstigsten Bieter mit der Lieferung einer elektronischen Schließanlage zum Angebotspreis von 31 545 Euro. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Seckachtalschule mit Umbau von Schulraum zu einer Mensa und Neugestaltung des Außenbereichs unter dem Motto „Schule in Bewegung“ belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro. Nach Abzug der Fördermittel liegt der Eigenanteil für die Gemeinde bei rund 970 000 Euro.

Kamera-Untersuchung an Straßen

Im Rahmen eines Deckenprogramms des Landes Baden-Württemberg wurden die Streckenabschnitte Seckach ab dem Verkehrskreisel bis Ortsende in Richtung Großeicholzheim, in Großeicholzheim der Ortseingang bis zur Einmündung in die Landesstraße und in Großeicholzheim die ganze Ortsdurchfahrt in das Programm aufgenommen. Fällige Arbeiten im Untergrund sollten bis dahin abgeschlossen sein. Um eventuelle Schäden zu lokalisieren, soll zunächst eine Kamera-Untersuchung durchgeführt werden. Hierbei rechnet der Gemeinderat für Kanalreinigung und Kanalbefahrung der rund 3100 Meter mit Kosten in Höhe von 55 000 Euro. Nach Auswertung der Ausschreibung durch das Ingeniuer-Büro Sack und Partner aus Adelsheim erhielt nun die Firma Beyerle GmbH aus Eppingen als günstigster Bieter den Auftrag zum Angebotspreis von 55 650 Euro.

Dem berechtigten Anspruch auf Mobilität sähen sich Fußgänger jeden Alters allerdings im öffentlichen Straßenraum oftmals auch besonderen Gefährdungen ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund habe das Verkehrsministerium des Landes unter dem Motto „Sichere Wege - sicheres Queren“ einen weiteren „Fußverkehrs-Check“ gestartet, für den sich nun auch Seckach nach Gemeinderatsbeauftragung bewerben werde. Bürgermeister Thomas Ludwig: „Nachdem sich Baden-Württemberg als erstes Flächenland systematisch in der Fußverkehrsförderung engagiert, wollen wir auch bei uns eine sichere und attraktive Mobilität zu Fuß für alle Bürger ermöglichen.“ Dabei gehe es nicht nur um bauliche Veränderungen, sondern auch um einen Bewusstseinswandel.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stimmte der Gemeinderat einem Beitritt des Zweckverbandes (Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken) in die neu geschaffene Datenzentrale Baden-Württembergs „ITEOS“ als Gesamtzweckverband zu. Zum Abschluss wurde Roland Bangert als stellvertretender Beisitzer in den Gemeindewahlausschuss gewählt. Bezüglich der anstehenden Bürgermeisterwahl am 11. März, zu der sich Amtsinhaber Thomas Ludwig aus Seckach und die Familienhelferin Fridi Miller aus Sindelfingen beworben haben, nahm der Gemeinderat sein Recht auf Ermessen wahr und beschloss unter Vorsitz des Bürgermeisterstellvertreters Alexander Winter, dass keine öffentliche Bewerbervorstellung stattfindet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018