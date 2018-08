Staffellauf als krönender Abschluss

Seckach.Die Wald-Olympiade von Revierleiter Armin Walzel ist ein echter Renner im „Schlotfeger“-Ferienprogramm. Rund 30 Kinder waren zur Seckacher Grillhütte gekommen, um zusammen mit Thomas und Phillipp Schulz nach Anweisung des Forstexperten mit viel Spaß „Wir sind ein Baum“ zu spielen.

Dazu bildeten die Erwachsenen den Stamm, die Kleineren die Wasser ansaugenden Wurzeln und die größeren drum herum Blätter und Rinde, die dann von Wind und Sturm gefährlich angegriffen wurden, sich aber tapfer elastisch verteidigten.

Weiter ging es mit einer Waldkegelbahn mit Schikanen in der zwei Gruppen einen Wettkampf austrugen. Danach wurden mit Naturmaterialien Waldbilder gelegt und die Kinder schlichen durch den Wald, um elf verschiedene Wildtiere aufzuspüren. Gar nicht so einfach, die Holzfiguren von Hase, Reh, Igel, Eichelhäher oder Fuchs aufzuspüren. Konzentration und eine gute Balance waren auch beim sogenannten Slacklinienlaufen gefragt, bevor nach einer Stärkung der beliebte Waldarbeiter-Staffellauf den sportlichen Naturnachmittag abschloß. Dabei traten zwei Mannschaften gegeneinander an, und jeder musste – einmal ausgerüstet mit Schutzhelm, Warnweste und Handschuhen – einen zweiten Mitspieler im Schubkarren so schnell wie möglich durch einen Parcour schleusen. L.M.

